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Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии
Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии
Гражданское согласие возможно после завершения политического правосудия и политического преследования, заявил оппозиционер 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T01:25+0400
2021-12-28T01:25+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. У президента Грузии Саломе Зурабишвили есть исторический шанс и она может сыграть решающую роль, заявил лидер самой крупной оппозиционной партии " Единое национальное движение" Ника Мелия.Заявление об этом Мелия сделал после встречи с главой грузинского государства, которая ранее заявила, что берет на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.По его словам, на встрече с президентом они поговорили практически о всех вопросах. Мелия считает, что Зурабишвили правильно представляет себе выход из ситуации."Сам процесс важен и интересен, но здесь я должен сказать правду – у меня нет ни наивным ожиданий, ни иллюзий. Однако уверен, что у гражданского согласия, как у процесса должен быть шанс. И я лично, вместе с друзьями, пока я вижу хоть малейший шанс, буду содействовать этому процессу в рамках моих возможностей", - заявил Мелия.При этом оппозиционный лидер разъяснил как он лично видит гражданское согласие.Экс-президент Грузии предложил мораторий на дела против оппозиционеров &gt;&gt;"Для меня гражданское согласие на этом этапе, в данное историческое время, подразумевает раз и навсегда упорядочивание двух компонентов, принятие решений в этом направлении. Это - завершение политического правосудия и политического преследования", - отметил Мелия.Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.Президент Грузии также назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, саломе зурабишвили

Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии

01:25 28.12.2021
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Гражданское согласие возможно после завершения политического правосудия и политического преследования, заявил оппозиционер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. У президента Грузии Саломе Зурабишвили есть исторический шанс и она может сыграть решающую роль, заявил лидер самой крупной оппозиционной партии " Единое национальное движение" Ника Мелия.
Заявление об этом Мелия сделал после встречи с главой грузинского государства, которая ранее заявила, что берет на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.
"По моей оценке, у Саломе Зурабишвили есть исторический шанс, она может сыграть огромную и решающую роль, у нее есть решающие рычаги. Она сможет добиться поддержки в этом процессе и в таком случае из этого процесса что-то может выйти", - заявил Мелия журналистам.
По его словам, на встрече с президентом они поговорили практически о всех вопросах. Мелия считает, что Зурабишвили правильно представляет себе выход из ситуации.
"Сам процесс важен и интересен, но здесь я должен сказать правду – у меня нет ни наивным ожиданий, ни иллюзий. Однако уверен, что у гражданского согласия, как у процесса должен быть шанс. И я лично, вместе с друзьями, пока я вижу хоть малейший шанс, буду содействовать этому процессу в рамках моих возможностей", - заявил Мелия.
При этом оппозиционный лидер разъяснил как он лично видит гражданское согласие.
Экс-президент Грузии предложил мораторий на дела против оппозиционеров >>
"Для меня гражданское согласие на этом этапе, в данное историческое время, подразумевает раз и навсегда упорядочивание двух компонентов, принятие решений в этом направлении. Это - завершение политического правосудия и политического преследования", - отметил Мелия.
Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.
Президент Грузии также назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.
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