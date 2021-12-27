https://sputnik-georgia.ru/20211227/eks-prezident-gruzii-predlozhil-moratoriy-na-dela-protiv-oppozitsionerov-263194110.html

Экс-президент Грузии предложил мораторий на дела против оппозиционеров

Экс-президент Грузии предложил мораторий на дела против оппозиционеров

Политики не могут проводить переговоры в то время, когда являются объектами уголовного преследования, считает экс-президент

2021-12-27T20:56+0400

2021-12-27T20:56+0400

2021-12-27T21:05+0400

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георгий маргвелашвили

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. По тем уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, должен быть объявлен мораторий, заявил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.Сегодня Маргвелашвили встретился с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в госпитале в Гори, где он содержится в качестве заключенного и проходит курс лечения после 50-дневной голодовки.Напоминая об инициативе действующего президента Саломе Зурабишвили о национальном примирении, Маргвелашвили отметил, что политики не могут проводить переговоры в то время, когда некоторые из них являются обвиняемыми, а другие – объектами уголовного преследования.По его словам, это касается дел против лидеров "Единого нацдвижения" Михаила Саакашвили, Ники Мелия, Ники Гварамия, а также против лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе."Без всякой юридической оценки, условием переговоров должно стать то, что те, кто сядут за круглый стол и будут говорить о единой политике Грузии, не должно быть, чтобы кто-то был заключенным, а кто-то — объектом преследования. И поэтому на этот период на эти дела должен быть объявлен мораторий", - отметил экс-президент.Маргвелашвили высказал желание встретиться с Саакашвили в рамках инициативы Саломе Зурабишвили о национальном примирении, после беседы с действующим президентом Грузии 20 декабря. Саакашвили, в свою очередь, поблагодарил Маргвелашвили и заявил, что готов к встрече в любое время.После встречи с Саакашвили, Маргвелашвили также подчеркнул важность встречи трех президентов.Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс >>"Мы оба согласны с тем, что Грузия стоит перед очень серьезным вызовом. Мы считаем, что объединение президентов и главнокомандующих, и снижение накала внутреннего противостояния, инициированное Саломе Зурабишвили, весьма приветствуются и является своевременной", - заявил Маргвелашвили.По словам Маргвелашвили, на встрече и он и Саакашвили выразили готовность к проведению формата трех президентов, тем более "на том фоне, когда речь идет о том, чтобы открыть новую страницу и создавать новые традиции"."Формат трех президентов, несмотря на все различия, или отношения друг к другу, должен послать грузинскому народу сигнал о том, что мы всегда объединяемся и будем объединены против общего противостояния, против общего врага", - отметил Маргвелашвили.Ранее Зурабишвили заявила, что берет на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Президент Грузии также назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником >>Саакашвили инициатива Зурабишвили о начале процесса примирения понравилась и он пригласил Зурабишвили и Маргвелашвили в военный госпиталь в Гори.Ранее Маргвелашвили в качестве возможного места встречи трех президентов предложил президентскую резиденцию.В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, саломе зурабишвили