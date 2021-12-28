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На что пойдут деньги из бюджета Аджарии в 2022 году
На что пойдут деньги из бюджета Аджарии в 2022 году
В будущем году до 200 тысяч человек, проживающих в Аджарии, смогут воспользоваться различными социальными и медицинскими программами 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T23:19+0400
2021-12-28T23:19+0400
2021-12-28T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства подвел итоги деятельности уходящего года и рассказал о бюджете Аджарии на 2022 год."Новый 2022 год Аджария и все муниципалитеты встретят с новым, увеличенным бюджетом, и в этом бюджете предусмотрен ряд новых проектов как на республиканском, так и на муниципальном уровне", - сказал Рижвадзе.По его словам, в 2022 году до 200 тысяч человек, проживающих в Аджарии, смогут воспользоваться различными социальными и медицинскими программами, предусмотренными бюджетом. Кроме того, более 1400 студентов смогут воспользоваться программой поддержки, а более 5 тысяч пенсионеров смогут получить финансовую помощь на покупку лекарств.Кроме того 12 семей, которые в течение долгих лет не могли узаконить жилье, наконец смогут это сделать.Как подчеркнул председатель правительства Аджарии, в следующем году в муниципалитете Батуми проезд на городском транспорте будет бесплатным для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных слоев населения.Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе >>Бюджет Автономной Республики Аджария на 2022 год составил 454 миллиона лари (147 млн долларов) и увеличился по сравнению с бюджетом предыдущего года на 39,8 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, торнике рижвадзе
На что пойдут деньги из бюджета Аджарии в 2022 году
23:19 28.12.2021 (обновлено: 23:42 28.12.2021)
В будущем году до 200 тысяч человек, проживающих в Аджарии, смогут воспользоваться различными социальными и медицинскими программами
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства подвел итоги деятельности уходящего года и рассказал о бюджете Аджарии на 2022 год.
"Новый 2022 год Аджария и все муниципалитеты встретят с новым, увеличенным бюджетом, и в этом бюджете предусмотрен ряд новых проектов как на республиканском, так и на муниципальном уровне", - сказал Рижвадзе.
По его словам, в 2022 году до 200 тысяч человек, проживающих в Аджарии, смогут воспользоваться различными социальными и медицинскими программами, предусмотренными бюджетом. Кроме того, более 1400 студентов смогут воспользоваться программой поддержки, а более 5 тысяч пенсионеров смогут получить финансовую помощь на покупку лекарств.
"Хочу попросить муниципалитеты с учетом социально-экономического положения населения постараться сохранить тарифы в части коммунальных платежей", - сказал Рижвадзе.
Кроме того 12 семей, которые в течение долгих лет не могли узаконить жилье, наконец смогут это сделать.
Как подчеркнул председатель правительства Аджарии, в следующем году в муниципалитете Батуми проезд на городском транспорте будет бесплатным для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных слоев населения.
Бюджет Автономной Республики Аджария на 2022 год составил 454 миллиона лари (147 млн долларов) и увеличился по сравнению с бюджетом предыдущего года на 39,8 миллиона.
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