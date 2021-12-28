Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211228/na-denezhnoe-voznagrazhdenie-za-vaktsinatsiyu-mogut-rasschityvat-v-gruzii-litsa-starshe-50-let-263211485.html
На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет
На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет
Правительство Грузии ввело денежное поощрение людей пожилого возраста за вакцинацию от коронавируса в ноябре нынешнего года 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T14:29+0400
2021-12-28T14:29+0400
пятая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/09/252534507_255:19:1654:806_1920x0_80_0_0_c90bdb698c4202eb1357e9ced9b5dcff.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать лица старше 50 лет, которые решат привиться против коронавируса, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.Согласно решению координационного совета, поощрительная программа продлена до конца января."Согласно решению Межведомственного координационного совета в январе будет продолжена программа, которая предусматривает денежное поощрение в 200 лари за вакцинацию для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость – до 50 лет снижается возрастной барьер бенефициаров", – сказал Гибрадзе.Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии&gt;&gt;По его словам, из бюджета выделено достаточно средств, чтобы 200 лари получили все лица старше 50 лет, которые сделают прививку против коронавируса.Программа поощрения лиц старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продлиться до 31 декабря включительно. Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, которые наиболее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.Те, кто не успел получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/09/252534507_412:0:1528:837_1920x0_80_0_0_20be560945efbf5781f9e077229e0e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет

14:29 28.12.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Подписаться на
Правительство Грузии ввело денежное поощрение людей пожилого возраста за вакцинацию от коронавируса в ноябре нынешнего года
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать лица старше 50 лет, которые решат привиться против коронавируса, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
Согласно решению координационного совета, поощрительная программа продлена до конца января.
"Согласно решению Межведомственного координационного совета в январе будет продолжена программа, которая предусматривает денежное поощрение в 200 лари за вакцинацию для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость – до 50 лет снижается возрастной барьер бенефициаров", – сказал Гибрадзе.
Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии>>
По его словам, из бюджета выделено достаточно средств, чтобы 200 лари получили все лица старше 50 лет, которые сделают прививку против коронавируса.
Программа поощрения лиц старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продлиться до 31 декабря включительно. Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, которые наиболее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Те, кто не успел получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:59Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год
14:29На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет
14:23Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии
13:59Победителями лотереи для привитых от ковида в Грузии стали тысячи человек
13:28Премьер Грузии подвел итоги года – основные тезисы
13:22Брифинг: Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии
12:55Британцы готовятся к бегству с Украины
12:39В Грузии стало проще перепроверять начисленную коммуналку
12:34Как работает школа для детей мигрантов у польской границы - видео
12:24Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?
11:57Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено
11:18Ковид-статистика Грузии: количество вылечившихся превысило число инфицированных
11:02Стрельба в Колорадо: есть жертвы и пострадавшие
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 676
10:19Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта о реформе Службы госинспектора
09:20Курс лари на вторник – 3,0789 GEL/$1
09:01Власти Грузии продолжат помогать бизнесу: определены новые приоритеты
08:32Парад планет – новогодний сюрприз землянам
08:02Строительство новой ветряной станции планируется на западе Грузии
07:32Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны