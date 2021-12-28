https://sputnik-georgia.ru/20211228/na-denezhnoe-voznagrazhdenie-za-vaktsinatsiyu-mogut-rasschityvat-v-gruzii-litsa-starshe-50-let-263211485.html

На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет

На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет

Правительство Грузии ввело денежное поощрение людей пожилого возраста за вакцинацию от коронавируса в ноябре нынешнего года 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T14:29+0400

2021-12-28T14:29+0400

2021-12-28T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать лица старше 50 лет, которые решат привиться против коронавируса, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.Согласно решению координационного совета, поощрительная программа продлена до конца января."Согласно решению Межведомственного координационного совета в январе будет продолжена программа, которая предусматривает денежное поощрение в 200 лари за вакцинацию для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость – до 50 лет снижается возрастной барьер бенефициаров", – сказал Гибрадзе.Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии>>По его словам, из бюджета выделено достаточно средств, чтобы 200 лари получили все лица старше 50 лет, которые сделают прививку против коронавируса.Программа поощрения лиц старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продлиться до 31 декабря включительно. Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, которые наиболее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.Те, кто не успел получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19