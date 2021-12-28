https://sputnik-georgia.ru/20211228/obvinyaemyy-v-ubiystve-beremennoy-zheny-v-tbilisi-proydet-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-263229452.html

Обвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу

Обвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу

Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены, которой нанес 30 ножевых ран 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T21:21+0400

2021-12-28T21:21+0400

2021-12-28T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Прокуратура обратилась за заключением судебно-медицинской психиатрической экспертизы по поводу обвиняемого в убийстве беременной жены.По информации телеканала "Рустави 2", экспертиза должна установить, в каком психологическом состоянии был обвиняемый на момент убийства и на сегодняшний день.Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены. По данным следствия, он нанес своей супруге 30 ножевых ран."Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается >>В данный момент он находится в предварительном заключении.Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Предварительное слушание по делу состоится 14 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, убийство