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Обвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу
Обвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу
Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены, которой нанес 30 ножевых ран 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T21:21+0400
2021-12-28T21:21+0400
происшествия
новости
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убийство
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Прокуратура обратилась за заключением судебно-медицинской психиатрической экспертизы по поводу обвиняемого в убийстве беременной жены.По информации телеканала "Рустави 2", экспертиза должна установить, в каком психологическом состоянии был обвиняемый на момент убийства и на сегодняшний день.Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены. По данным следствия, он нанес своей супруге 30 ножевых ран."Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается &gt;&gt;В данный момент он находится в предварительном заключении.Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Предварительное слушание по делу состоится 14 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство

Обвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу

21:21 28.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены, которой нанес 30 ножевых ран
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Прокуратура обратилась за заключением судебно-медицинской психиатрической экспертизы по поводу обвиняемого в убийстве беременной жены.
По информации телеканала "Рустави 2", экспертиза должна установить, в каком психологическом состоянии был обвиняемый на момент убийства и на сегодняшний день.
Мужчина обвиняется в убийстве своей беременной на пятом месяце жены. По данным следствия, он нанес своей супруге 30 ножевых ран.
"Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается >>
В данный момент он находится в предварительном заключении.
Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Предварительное слушание по делу состоится 14 февраля.
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