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Объявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов
Объявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов
Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января, после чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T23:52+0400
2021-12-28T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов.Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января. После чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры и отберет по три на каждый пост для представления парламенту.Согласно утвержденным на прошлой неделе поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась &gt;&gt;Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, саломе зурабишвили

Объявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов

23:52 28.12.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января, после чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов.
Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.
Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января. После чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры и отберет по три на каждый пост для представления парламенту.
Согласно утвержденным на прошлой неделе поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.
Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась >>
Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.
Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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