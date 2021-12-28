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Объявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов

Объявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов

Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января, после чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T23:52+0400

2021-12-28T23:52+0400

2021-12-28T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов.Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Прием заявок и документов от желающих продлится до 11 января. После чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит всех кандидатуры и отберет по три на каждый пост для представления парламенту.Согласно утвержденным на прошлой неделе поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась >>Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, цик грузии, саломе зурабишвили