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Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта о реформе Службы госинспектора

Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта о реформе Службы госинспектора

Законопроект, инициированный депутатами от правящей партии, будет принят на этой неделе в ускоренном порядке 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T10:19+0400

2021-12-28T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Законопроект о расформировании Службы госинспектора и создании на его базе двух самостоятельных структур инициирован, и парламент Грузии приступает его рассмотрению в ускоренном режиме.Инициаторами законопроекта являются депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Он предусматривает создание на базе Службы государственного инспектора двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Во вторник законопроект рассмотрят три парламентских комитета.Инициированный законопроект вызвал резко негативное отношение не только в самой Службе госинспектора, но и в парламентской оппозиции, которая считает его дискриминационным и направленным против независимых правозащитных институций.Упразднение Службы госинспектора Грузии обеспокоило Верховного комиссара ООН>>Однако, как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", речь идет не об упразднении Службы госинспектора, а о ее реформе – на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов должностных преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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