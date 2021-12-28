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Премьер Грузии: у страны очень хорошие стартовые условия на будущий год
Премьер Грузии: у страны очень хорошие стартовые условия на будущий год
Правящей партии удалось не допустить провокаций и кровопролития в стране в день выборов, заявил премьер 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T00:16+0400
2021-12-28T00:16+0400
2021-12-28T00:36+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. У страны очень хорошие стартовые условия для того, чтобы 2022 год был более сильным и успешным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, страна закончит текущий год с экономическим ростом минимум 10%.Среди главных вызовов, которые стояли перед страной в 2021 году премьер назвал сложную эпидемиологическую ситуацию, отсутствие вакцин, экономику, которая по словам премьера, была в минусах, и нестабильную политическую ситуацию, когда страна стояла "на пороге постоянно саботажа"."Мы завершили год, имея двузначный экономический рост, у нас есть более 5 миллионов вакцины, которой мы фактически дали нашему населению выбор - в этом отношении мы провели множество кампаний. Мы выиграли выборы. Выборы прошли в честной и абсолютно конкурентной, свободной среде, и мы все вместе увидели признание этого", - сказал премьер в эфире телеканала "Имеди".Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка >>Гарибашвили отметил, что правящей партии удалось не допустить провокаций и кровопролития в стране в день выборов, хотя такие планы были у их оппонентов.Следующие три года до выборов, по мнению премьера, должны стать для Грузии годами строительства, развития, процветания, мира и стабильности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии: у страны очень хорошие стартовые условия на будущий год
00:16 28.12.2021 (обновлено: 00:36 28.12.2021)
Правящей партии удалось не допустить провокаций и кровопролития в стране в день выборов, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. У страны очень хорошие стартовые условия для того, чтобы 2022 год был более сильным и успешным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, страна закончит текущий год с экономическим ростом минимум 10%.
"Страна успокоилась. У нас очень хорошие стартовые условия для того, чтобы 2022 год был более сильным и успешным", - заявил премьер.
Среди главных вызовов, которые стояли перед страной в 2021 году премьер назвал сложную эпидемиологическую ситуацию, отсутствие вакцин, экономику, которая по словам премьера, была в минусах, и нестабильную политическую ситуацию, когда страна стояла "на пороге постоянно саботажа".
"Мы завершили год, имея двузначный экономический рост, у нас есть более 5 миллионов вакцины, которой мы фактически дали нашему населению выбор - в этом отношении мы провели множество кампаний. Мы выиграли выборы. Выборы прошли в честной и абсолютно конкурентной, свободной среде, и мы все вместе увидели признание этого", - сказал премьер в эфире телеканала "Имеди"
.
Гарибашвили отметил, что правящей партии удалось не допустить провокаций и кровопролития в стране в день выборов, хотя такие планы были у их оппонентов.
Следующие три года до выборов, по мнению премьера, должны стать для Грузии годами строительства, развития, процветания, мира и стабильности.
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