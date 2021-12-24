https://sputnik-georgia.ru/20211224/tri-stsenariya-razvitiya-ekonomiki-gruzii---prognoz-ot-natsbanka-263115684.html

Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка

Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка

Базовый сценарий отображает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T09:01+0400

2021-12-24T09:01+0400

2021-12-24T09:08+0400

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новости

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых как базовый, так и самый неблагоприятный.Базовый сценарий отображает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой.Согласно этому сценарию в 2021-2022 годах ожидается восстановление экономической активности несмотря на очередные всплески пандемии коронавируса.Такой сценарий будет обусловлен высоким спросом и активностью. Согласно сценарию, в 2021 году растет активность торговых партнеров Грузии, что обуславливает рост торговых потоков и денежных переводов. Однако на фоне лишь частичного восстановления международного потока, улучшение ситуации ожидается лишь со следующего года.При этом по базовому сценарию курс национальной валюты Грузии – лари, останется стабильным, а экономическая активность будет на уровне 10%. А вот инфляция останется выше целевого показателя в 3%. Это обусловлено высокой зависимостью Грузии от импортированной продукции, колебаний курса лари и международных цен. Давление на цены окажут выросшие цены на нефтепродукты и транспортировку, а также перебои в цепи поставок из-за пандемии.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.В тоже время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс восстановления экономики будет зависеть и от распространения пандемии коронавируса, и от масштабов вакцинации, и от рисков по ускорению нормализации монетарной политики в развитых странах, и от настроений на мировом рынке.При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире и улучшение методов борьбы с коронавирусом, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе к сокращению уровня безработицы, укреплению лари.Что касается пессимистического сценария, то он основан на росте числа инфицированных коронавирусом как в Грузии, так и во всем мире, высоком уровне мировой инфляции и ужесточении монетарной политики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии