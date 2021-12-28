https://sputnik-georgia.ru/20211228/saakashvili-vylechilsya-i-dolzhen-vernutsya-v-tyurmu---glava-minyusta-gruzii-263212368.html

Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии

Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии

У экс-президента Грузии подскочило давление, когда ему сообщили о переводе из горийского военного госпиталя обратно в тюрьму 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T14:23+0400

2021-12-28T14:23+0400

2021-12-28T14:33+0400

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грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Заключенный не может находиться в больнице, если его лечение завершилось, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге, комментируя вчерашнее решение о переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12.Михаил Саакашвили 19 ноября был помещен в горийский военный госпиталь на реабилитацию после 50-дневной голодовки. Его адвокаты, лечащий врач и родные считали, что в глданской тюремной больнице №18 ему не оказывалась должная медицинская помощь.По словам главы Минюста, это стандарт и исключение не будет сделано ни для одного заключенного, так как перед законом все равны.Как подчеркнул глава Минюста, Саакашвили официально выписан из горийского военного госпиталя и Специальная пенитенциарная служба была обязана вернуть осужденного в тюрьму. Однако тот не подчинился законному требованию сотрудников пенитенциарного учреждения и оказал сопротивление, в связи с чем у него повысилось артериальное давление.Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено>>Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в понедельник приняла решение этапировать заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12, объяснив это тем, что лечение осужденного завершилось. После того, как Саакашвили сообщили о планируемом этапировании в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось. Последние события в горийском госпитале адвокат экс-президента Ника Гварамия назвал "очередной попыткой похищения Саакашвили". По его словам, военный госпиталь теперь ничем не отличается от глданской тюремной больницы. После этого Минюст решил оставить Саакашвили в госпитале еще на некоторое время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили