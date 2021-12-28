https://sputnik-georgia.ru/20211228/v-gruzii-naznachili-dopolnitelnye-reysy-v-preddverii-novogodnikh-prazdnikov-263214788.html
В Грузии назначили новые рейсы в преддверии новогодних праздников
В Грузии назначили новые рейсы в преддверии новогодних праздников
На новогодние праздники у гостей и жителей Грузии будет больше шансов путешествовать по стране
2021-12-28T15:15+0400
2021-12-28T15:15+0400
2021-12-28T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с новогодними праздниками назначила дополнительные рейсы в направлении Местия, Амбролаури и Батуми, сообщает пресс-служба ведомства.По данным организации, 30 декабря к существующим регулярным рейсам добавлен один рейс в каждом направлении по следующему расписанию:Стоимость билета по направлению Тбилиси - Батуми – 125 лари, по направлению Натахтари - Местия – 90 лари, а перелет по направлению Натахтари - Амбролаури – 50 лари. Дети от 0 до 3 лет путешествуют бесплатно, а от 3 до 12 лет получают скидку 30%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, батуми, тбилиси, туризм, амбролаури, объединение аэропортов грузии
В Грузии назначили новые рейсы в преддверии новогодних праздников
15:15 28.12.2021 (обновлено: 15:36 28.12.2021)
На новогодние праздники у гостей и жителей Грузии будет больше шансов путешествовать по стране
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с новогодними праздниками назначила дополнительные рейсы в направлении Местия, Амбролаури и Батуми, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным организации, 30 декабря к существующим регулярным рейсам добавлен один рейс в каждом направлении по следующему расписанию:
Натахтари - Местия: 11:30
Местия - Натахтари: 13:00
Натахтари - Амбролаури: 09:00
Амбролаури - Натахтари: 10:15
Стоимость билета по направлению Тбилиси - Батуми – 125 лари, по направлению Натахтари - Местия – 90 лари, а перелет по направлению Натахтари - Амбролаури – 50 лари. Дети от 0 до 3 лет путешествуют бесплатно, а от 3 до 12 лет получают скидку 30%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.