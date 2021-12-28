https://sputnik-georgia.ru/20211228/v-lotereyu-dlya-vaktsinirovannykh-v-gruzii-vyigrali-bolee-17-tysyach-chelovek-263210864.html

Победителями лотереи для привитых от ковида в Грузии стали тысячи человек

Победителями лотереи для привитых от ковида в Грузии стали тысячи человек

Лотерейная компания Грузии практически исчерпала фонд в 2,8 миллиона лари, выделенный на выигрыши до 31 декабря 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T13:59+0400

2021-12-28T13:59+0400

2021-12-28T14:32+0400

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"лотерейной компании грузии"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Победителями поощрительной лотереи для вакцинированных в Грузии к этому времени стали 17 055 человек, а сумма выигрыша составила 2,7 миллиона лари, говорится на сайте лотерейной компании.Лотерея стартовала в Грузии с 14 сентября с целью активизации процесса вакцинации от коронавируса. В розыгрыше участвуют все, кому после вакцинации присвоен уникальный код Национального центра по контролю заболеваний (NCDC). У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари (около 900 тысяч долларов), говорится в сообщении Лотерейной компании.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – 1 тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.Лотерея для вакцинированных в Грузии не оправдала надежд – эпидемиолог>>На данный момент неизвестно, продлится ли розыгрыш и после 31 декабря.По данным на 14 сентября, полный курс вакцинации в Грузии прошли 660 832 человека, то есть 23,1% взрослого населения страны. По данным на 28 декабря, вакцинированы 1 132 581 человек или 39,4% взрослого населения.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, "лотерейной компании грузии", коронавирус covid-19