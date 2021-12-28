https://sputnik-georgia.ru/20211228/vlasti-gruzii-prodolzhat-pomogat-biznesu-opredeleny-novye-prioritety-263199834.html

Власти Грузии продолжат помогать бизнесу: определены новые приоритеты

Власти Грузии продолжат помогать бизнесу: определены новые приоритеты

В государственную программу "Производи в Грузии" будет внесен ряд важных изменений в схемы кредитных гарантий 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T09:01+0400

2021-12-28T09:01+0400

2021-12-28T09:48+0400

экономика

новости

грузия

производи в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897903_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_764040693f5f1678de2d7b03b3a83f0e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В области грантовой поддержки предпринимательства в Грузии с 2022 года приоритет будет отдаваться открытию бизнеса лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также молодыми предпринимателями, сообщает пресс-служба администрации правительства.По решению правительства Грузии, в государственную программу "Производи в Грузии" будет внесен ряд важных изменений, а именно в схемы кредитных гарантий, продвижение промышленного, микро и малого предпринимательства, гостиничного бизнеса, экспорта.Кроме того, при поддержке Европейского Союза будут определены пилотные регионы - Имерети, Кахети, Гурия, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети и увеличится объем грантов, которые будут выдаваться бенефициарам - в пилотных регионах это будет 40 тысяч лари, а в других регионах - 30 тысяч лари.Также, ​​к программе "Производи в Грузии" будет добавлена часть технической помощи по экспорту:По решению правительства, на год продлен срок подачи заявок в универсальной, индустриальной части программы. В этом компоненте можно будет участвовать в инвестиционных фондах или будет предоставлена ​​возможность выдавать субсидированные кредиты. Минимальное количество обязательных гостиничных номеров будет сокращено вдвое - до пяти вместо десяти.Бенефициары, участвующие в "индустрии гостиниц и бальнеологических курортов", чей срок начала производства истекает в конце этого года, в связи с пандемией COVID-19 обязательство начать работу будет отложено на один год.Срок подачи заявок на участие в компоненте поддержки киноиндустрии также будет продлен с 3 января 2022 года до 15 декабря 2022 года. На этот же период будет продлен срок использования "схемы кредитных гарантий".Государство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии >>Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Программы агентства: субсидирование кредитов и обеспечение, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, производи в грузии