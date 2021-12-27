https://sputnik-georgia.ru/20211227/gosudarstvo-pomozhet-malomu-biznesu-v-chetyrekh-regionakh-gruzii-263189068.html
Государство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии
Государство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии
В целях продвижения малого и среднего бизнеса в целевых регионах будет профинансировано создание новых предприятий 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T18:32+0400
2021-12-27T18:32+0400
2021-12-27T18:32+0400
экономика
новости
грузия
министерство инфраструктуры и регионального развития
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Государство окажет помощь малому и среднему бизнесу в рамках "Комплексной пилотной программы развития регионов Грузии", решение об этом было принято на заседании правительства Грузии в понедельник.Согласно решению правительства, "Комплексная пилотная программа развития" будет реализована в четырех регионах Грузии - Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Имерети и Гурии.Финансирование включает полное финансирование 24-месячной процентной ставки по ссуде, предоставленной коммерческими банками, работающими в Грузии, а также грантовое софинансирование в размере не более 30% от суммы ссуды.Общая стоимость проекта (сумма кредита), представленного потенциальным бенефициаром из целевых регионов, должна быть не менее 300 000 лари и не более 1 миллиона лари. Программу будет реализовывать Агентство развития села.Помощь в развитии инфраструктурыМинистерство регионального развития и инфраструктуры в 2021-2022 годах выделят 4 миллиона лари на развитие проектов в семи муниципалитетах Грузии в рамках "Комплексной пилотной программы развития регионов Грузии".Целевые проекты обновления городов, развития туризма и бизнеса в 2021-2022 годах будут реализованы в Лагодехи, Телави, Кутаиси, Харагаули, Ланчхути, Цхалтубо и Чиатура, на что муниципалитеты получат в общей сложности 3,8 миллиона лари. Софинансирование муниципалитетов составит порядка 42 тысяч лари.Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции >>Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов, объявленных в рамках программы.На что пойдут средства:Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и, в конечном итоге, постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.Грузия будет производить "зеленый" водород >>Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года. Предварительный бюджет 200 миллионов лари, из которых 48 миллионов уже выделены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, министерство инфраструктуры и регионального развития, инвестиции, правительство грузии
Государство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии
В целях продвижения малого и среднего бизнеса в целевых регионах будет профинансировано создание новых предприятий
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Государство окажет помощь малому и среднему бизнесу в рамках "Комплексной пилотной программы развития регионов Грузии", решение об этом было принято на заседании правительства Грузии в понедельник.
Согласно решению правительства, "Комплексная пилотная программа развития" будет реализована в четырех регионах Грузии - Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Имерети и Гурии.
В целях продвижения малого и среднего бизнеса в целевых регионах будет профинансировано создание новых предприятий, расширение или переоборудование существующих предприятий.
Финансирование включает полное финансирование 24-месячной процентной ставки по ссуде, предоставленной коммерческими банками, работающими в Грузии, а также грантовое софинансирование в размере не более 30% от суммы ссуды.
Общая стоимость проекта (сумма кредита), представленного потенциальным бенефициаром из целевых регионов, должна быть не менее 300 000 лари и не более 1 миллиона лари. Программу будет реализовывать Агентство развития села.
Помощь в развитии инфраструктуры
Министерство регионального развития и инфраструктуры в 2021-2022 годах выделят 4 миллиона лари на развитие проектов в семи муниципалитетах Грузии в рамках "Комплексной пилотной программы развития регионов Грузии".
Целевые проекты обновления городов, развития туризма и бизнеса в 2021-2022 годах будут реализованы в Лагодехи, Телави, Кутаиси, Харагаули, Ланчхути, Цхалтубо и Чиатура, на что муниципалитеты получат в общей сложности 3,8 миллиона лари. Софинансирование муниципалитетов составит порядка 42 тысяч лари.
Финансируемые проекты были отобраны непосредственно по инициативе муниципалитетов и на основе конкурсов, объявленных в рамках программы.
В селе Рачисубани Лагодехского муниципалитета обустроят дорожную инфраструктуру для поддержки развития местного бизнеса
Для усиления культурно-образовательной роли на исторических памятниках и туристических информационных досках в Телави будут размещены QR-коды
На проспекте Ильи Чавчавадзе в Кутаиси будет построена инфраструктура регулирования безопасности дорожного движения
Будет улучшена существующая инфраструктура и обустроены санитарные пункты на территории, прилегающей к "Холодному озеру" в Цхалтубо
В Чиатура благоустроят территорию близ озера на улице Казбеги
Будет отремонтирован детский сад в селе Хуневи Харагаульского муниципалитета
В селе Орагви Ланчхутского муниципалитета будет создана туристическая инфраструктура и восстановлена подъездная дорога.
Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и, в конечном итоге, постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.
Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.
Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года. Предварительный бюджет 200 миллионов лари, из которых 48 миллионов уже выделены.
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