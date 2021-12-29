https://sputnik-georgia.ru/20211229/abonementy-na-parkovku-budut-predlozheny-tolko-biznes-sektoru--kaladze-263241630.html

Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку

Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку

Инициированное мэрией Тбилиси новшество затронет парковки с зонально-почасовой системой оплаты

2021-12-29T12:52+0400

2021-12-29T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию о подорожании тарифа на парковку в столице, добавляется лишь абонементная система.Новшество затронет парковочных мест, где сейчас действует зонально-почасовая система оплаты - 1 час стоит 1 лари. Согласно инициативе, появятся абонементы на день, месяц, на полгода и год, при этом сохранится почасовая оплата. Годовой абонемент на всех остальных муниципальных парковках, как и прежде, будет стоить 50 лари.В Тбилиси введут новый тип оплаты за парковку>>Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мэрия тбилиси, транспорт, парковка