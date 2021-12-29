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Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку
Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку
Инициированное мэрией Тбилиси новшество затронет парковки с зонально-почасовой системой оплаты
2021-12-29T12:52+0400
2021-12-29T12:52+0400
2021-12-29T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию о подорожании тарифа на парковку в столице, добавляется лишь абонементная система.Новшество затронет парковочных мест, где сейчас действует зонально-почасовая система оплаты - 1 час стоит 1 лари. Согласно инициативе, появятся абонементы на день, месяц, на полгода и год, при этом сохранится почасовая оплата. Годовой абонемент на всех остальных муниципальных парковках, как и прежде, будет стоить 50 лари.В Тбилиси введут новый тип оплаты за парковку>>Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку
12:52 29.12.2021 (обновлено: 13:55 29.12.2021)
Параллельно с абонементной системой в Тбилиси остается почасовая оплата парковки с действующим тарифом
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию о подорожании тарифа на парковку в столице, добавляется лишь абонементная система.
Новшество затронет парковочных мест, где сейчас действует зонально-почасовая система оплаты - 1 час стоит 1 лари. Согласно инициативе, появятся абонементы на день, месяц, на полгода и год, при этом сохранится почасовая оплата.
Годовой абонемент на всех остальных муниципальных парковках, как и прежде, будет стоить 50 лари.
"Человек захочет – купит, не захочет – не купит. Если посчитать, во сколько человеку, который каждый день ездит на работу на машине и оставляет ее на зонально-почасовой парковке, это обходится в год, увидим, что эти пакеты вполне приемлемы для бизнес-сектора", – заявил Каладзе.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.
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