https://sputnik-georgia.ru/20211229/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-514-263236047.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 514

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 514

За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 2 711 пациентов, а с начала пандемии – 890 733 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T10:51+0400

2021-12-29T10:51+0400

2021-12-29T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 514. Скончался 61 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 930 544 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 711 человек, с начала пандемии – 890 733. Скончались 13 707.За сутки сделано 46 059 тестов, в том числе 26 700 на антиген и 19 359 ПЦР-тестов.Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится>>Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,46%, за последние 14 дней – 5,65%, за последние семь дней – 5,09%.К этому времени в Грузии сделано 2 495 435 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 720. Бустер-дозой вакцинированы 67 315 человек.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 794, в ковид-гостиницах – 858.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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