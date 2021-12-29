https://sputnik-georgia.ru/20211229/epidemiolog-v-nachale-2022-goda-situatsiya-s-koronavirusom-v-gruzii-ukhudshitsya-263234343.html
Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится
Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится
Основными проблемами для страны остаются несоблюдение правила ношения маски и низкие темпы вакцинации, заявил врач 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T07:01+0400
2021-12-29T07:01+0400
2021-12-29T07:01+0400
общество
новости
грузия
паата имнадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. У нас очень плохие прогнозы эпидемиологической ситуации после Нового года, так как распространение штамма коронавируса "омикрон" станет бесконтрольным, заявил замглавы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.Первые случаи заражения штаммом омикрон в Грузии были зафиксированы 20 декабря.По его словам, проблемой для страны остается несоблюдение правила ношения маски и низкие темпы вакцинации.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Число инфицированных "омикроном" в Грузии растет, среди них есть дети >>Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 50-60 человек в сутки.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 928 030 случаев заражения, выздоровели 888 022 человека, скончались 13 646.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, паата имнадзе, коронавирус covid-19
Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится
Основными проблемами для страны остаются несоблюдение правила ношения маски и низкие темпы вакцинации, заявил врач
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. У нас очень плохие прогнозы эпидемиологической ситуации после Нового года, так как распространение штамма коронавируса "омикрон" станет бесконтрольным, заявил замглавы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Первые случаи заражения штаммом омикрон в Грузии были зафиксированы 20 декабря.
"У нас очень плохой прогноз на период после нового года, так как омикрон уже в стране. Пока к счастью случаев мало и мы в большинстве случае можем отследить цепь заражений, но скоро это станет невозможно, так как число случаев вырастет", - сказал Имнадзе в эфире телеканала "Палитра ТВ".
По его словам, проблемой для страны остается несоблюдение правила ношения маски и низкие темпы вакцинации.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 50-60 человек в сутки.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 928 030 случаев заражения, выздоровели 888 022 человека, скончались 13 646.
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