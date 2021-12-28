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Число инфицированных "омикроном" в Грузии растет, среди них есть дети
Число инфицированных "омикроном" в Грузии растет, среди них есть дети
"Омикрон" может породить шестую волну коронавируса в Грузии, но может стать и началом конца пандемии 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T15:31+0400
2021-12-28T15:31+0400
пятая волна
общество
новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Число инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 63 человек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета."Число инфицированных увеличилось до 63. В основном все случаи были завезены, ведется углубленное исследование всех контактов. Состояние ни одного из пациентов не является тяжелым", – заявил Гамкрелидзе.По его словам, среди инфицированных пятеро лиц младше 18 лет и шесть случаев реинфицирования.Трое заразившихся "омикроном" находятся в больницах.Главный эпидемиолог страны не исключил, что "омикрон" действительно станет началом конца пандемии коронавируса, о чем не раз заявляли специалисты, однако считает, что нельзя не недооценивать ситуацию.Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ&gt;&gt;"Есть одна теория и мнение, что, возможно, "омикрон" станет началом конца пандемии. Но не стоит смотреть на это так просто. Он ("омикрон") идет как цунами", – сказал Гамкрелидзе.При этом он уточнил, что практически все инфицированные новым штаммом были вакцинированы.Гамкрелидзе не исключил, что в ближайшие две-три недели "омикрон" станет доминирующим штаммом.Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?&gt;&gt;На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 50-60 человек в сутки.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 928 030 случаев заражения, выздоровели 888 022 человека, скончались 13 646.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных "омикроном" в Грузии растет, среди них есть дети

15:31 28.12.2021
© Parliament of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Parliament of Georgia
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"Омикрон" может породить шестую волну коронавируса в Грузии, но может стать и началом конца пандемии
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Число инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 63 человек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.
"Число инфицированных увеличилось до 63. В основном все случаи были завезены, ведется углубленное исследование всех контактов. Состояние ни одного из пациентов не является тяжелым", – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, среди инфицированных пятеро лиц младше 18 лет и шесть случаев реинфицирования.
Трое заразившихся "омикроном" находятся в больницах.

"В стационаре только три человека, но не потому, что им необходимо лечение в больнице, здесь другие факторы. Они проходят обследование, так как у них сопутствующие заболевания", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны не исключил, что "омикрон" действительно станет началом конца пандемии коронавируса, о чем не раз заявляли специалисты, однако считает, что нельзя не недооценивать ситуацию.
Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ>>
"Есть одна теория и мнение, что, возможно, "омикрон" станет началом конца пандемии. Но не стоит смотреть на это так просто. Он ("омикрон") идет как цунами", – сказал Гамкрелидзе.
При этом он уточнил, что практически все инфицированные новым штаммом были вакцинированы.
Гамкрелидзе не исключил, что в ближайшие две-три недели "омикрон" станет доминирующим штаммом.
Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?>>
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 50-60 человек в сутки.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 928 030 случаев заражения, выздоровели 888 022 человека, скончались 13 646.
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