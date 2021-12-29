https://sputnik-georgia.ru/20211229/ezhegodnaya-konferentsiya-assotsiatsii-vinnykh-ekonomistov-ssha-proydet-v-gruzii-v-2022-godu-263240133.html

Ежегодная конференция Ассоциации винных экономистов США пройдет в Грузии в 2022 году

Ежегодная конференция Ассоциации винных экономистов США пройдет в Грузии в 2022 году

Ассоциация винных экономистов США 24-28 августа проведет очередную 14-ю ежегодную конференцию в Тбилиси

2021-12-29T12:07+0400

2021-12-29T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ежегодная 14-я по счету конференция Американской ассоциации винных экономистов (AAWE) состоится в Грузии в 2022 году, говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина.Конференция пройдет 24-28 августа 2022 года в Тбилиси в сотрудничестве с Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили и при поддержке Национального агентства вина и Бизнес-совета США-Грузия.AAWE – это некоммерческая образовательная организация, занимающаяся экономическими исследованиями, а также анализом и обменом идеями в области виноделия. Она объединяет представителей правительства и бизнеса, экономистов и исследователей со всего мира.У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail>>13-я ежегодная конференция AAWE в 2019 году (до пандемии) прошла в Вене.Основные направления деятельности Ассоциации – это издание рецензируемого экономического журнала о винной индустрии и организация научных конференций, связанных с виноделием. Обзоры, исследования и статистические данные по винодельческой отрасли Грузии занимают важное место в публикациях AAWE.США являются стратегическим грузинским винным рынком, где Минсельхоз Грузии и Национальное агентство вина в сотрудничестве с частной винодельческой промышленностью проводят последовательную маркетинговую деятельность, что приводит к постоянному росту осведомленности о грузинских винах и стабильному росту экспорта.Как сообщает Национальное агентство вина, в марте 2021 года AAWE опубликовала отчет, в котором говорится, что в 2020 году общий объем импорта вина в США снизился на 9,4% по сравнению с 2019 годом, однако, несмотря на это, Грузия продолжает двигаться вперед и наращивать импорт. В 2020 году стоимость грузинского вина, импортированного в США, увеличилась на 21,4% и достигла 3,93 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, виноделие