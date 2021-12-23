https://sputnik-georgia.ru/20211223/u-evropeyskikh-sortov-vinograda-gruzinskie-korni---daily-mail-263106424.html

У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail

У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail

Виноград, из которого делают самые известны в мире французские, итальянские и испанские вина, имеют грузинские корни, утверждает Daily Mail 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T16:52+0400

2021-12-23T16:52+0400

2021-12-23T16:52+0400

культура

новости

грузия

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23750/37/237503754_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_803fc5a8b96de53492481642e96dedd6.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Британское ежедневное издание Daily Mail посвятило статью винограду, который произрастает на территории Грузии."Забудьте о Франции, Италии и Испании - виноград, из которого делают лучшие европейские вина, может быть из Западной Азии, из Грузии, где по исследованиям виноградники существуют уже 8000 лет", - говорится в статье Daily Mail.Грузинское вино представили на рождественском фестивале в Польше>>Автор пишет, что итальянские ученые проанализировали 204 генома виноградных лоз в Грузии и обнаружили, что они одомашнены в Западной Азии.Автор отмечает, что из Западной Азии сорта винограда путем миграции и морской торговли распространились в Европу, и этот факт опровергает существующую теорию, согласно которой сами европейские вина являются результатом скрещивания диких видов на континенте.Автор отмечает, что взаимоотношения человека и виноградной лозы в Грузии восходят к периоду неолита, а самые древние следы культурных лоз и вина обнаружены в поселениях периода неолита - в Шулавери.Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия.А 2017 году Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211217/interes-kitaya-k-gruzinskomu-vinu-rastet-262950074.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, виноделие