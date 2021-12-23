https://sputnik-georgia.ru/20211223/u-evropeyskikh-sortov-vinograda-gruzinskie-korni---daily-mail-263106424.html
У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
Виноград, из которого делают самые известны в мире французские, итальянские и испанские вина, имеют грузинские корни, утверждает Daily Mail 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T16:52+0400
2021-12-23T16:52+0400
2021-12-23T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Британское ежедневное издание Daily Mail посвятило статью винограду, который произрастает на территории Грузии."Забудьте о Франции, Италии и Испании - виноград, из которого делают лучшие европейские вина, может быть из Западной Азии, из Грузии, где по исследованиям виноградники существуют уже 8000 лет", - говорится в статье Daily Mail.Грузинское вино представили на рождественском фестивале в Польше>>Автор пишет, что итальянские ученые проанализировали 204 генома виноградных лоз в Грузии и обнаружили, что они одомашнены в Западной Азии.Автор отмечает, что из Западной Азии сорта винограда путем миграции и морской торговли распространились в Европу, и этот факт опровергает существующую теорию, согласно которой сами европейские вина являются результатом скрещивания диких видов на континенте.Автор отмечает, что взаимоотношения человека и виноградной лозы в Грузии восходят к периоду неолита, а самые древние следы культурных лоз и вина обнаружены в поселениях периода неолита - в Шулавери.Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия.А 2017 году Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, виноделие
У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
Виноград, из которого делают самые известны в мире французские, итальянские и испанские вина, имеют грузинские корни, утверждает Daily Mail
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Британское ежедневное издание Daily Mail
посвятило статью винограду, который произрастает на территории Грузии.
"Забудьте о Франции, Италии и Испании - виноград, из которого делают лучшие европейские вина, может быть из Западной Азии, из Грузии, где по исследованиям виноградники существуют уже 8000 лет", - говорится в статье Daily Mail.
Автор пишет, что итальянские ученые проанализировали 204 генома виноградных лоз в Грузии и обнаружили, что они одомашнены в Западной Азии.
"Эксперты обнаружили, что сорта винограда, которые используются в таких винах, как Совиньон Блан, Мерло, Шардоне и Пино Нуар, связаны именно с этим явлением. За этим одомашниванием последовало скрещивание грузинских и европейских сортов винограда", - говорится в статье.
Автор отмечает, что из Западной Азии сорта винограда путем миграции и морской торговли распространились в Европу, и этот факт опровергает существующую теорию, согласно которой сами европейские вина являются результатом скрещивания диких видов на континенте.
Автор отмечает, что взаимоотношения человека и виноградной лозы в Грузии восходят к периоду неолита, а самые древние следы культурных лоз и вина обнаружены в поселениях периода неолита - в Шулавери.
Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия.
А 2017 году Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.
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