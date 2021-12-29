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Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
Массовая голодовка с требованием освободить экс-президента Грузии проходит у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение"
2021-12-29T10:41+0400
2021-12-29T10:56+0400
политика
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.Как сообщает телеканал "Мтавари", в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Как заявил 21 декабря председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински&gt;&gt;Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщили, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им много лет назад партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить ее финансирование. Однако информацию категорически опровергли в "Нацдвижении".Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека

10:41 29.12.2021 (обновлено: 10:56 29.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПредставители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Массовая голодовка с требованием освободить экс-президента Грузии проходит у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.
Как сообщает телеканал "Мтавари", в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", – заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе телеканалу "Мтавари".

Как заявил 21 декабря председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.
Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински>>
Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщили, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им много лет назад партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить ее финансирование. Однако информацию категорически опровергли в "Нацдвижении".
Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.
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