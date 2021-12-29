https://sputnik-georgia.ru/20211229/golodovka-v-podderzhku-saakashvili-gospitalizirovany-tri-cheloveka-263237476.html
Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
Массовая голодовка с требованием освободить экс-президента Грузии проходит у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение"
2021-12-29T10:41+0400
2021-12-29T10:41+0400
2021-12-29T10:56+0400
политика
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047014_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96e9e7b9f6d9ac888229292c53384cad.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.Как сообщает телеканал "Мтавари", в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Как заявил 21 декабря председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински>>Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщили, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им много лет назад партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить ее финансирование. Однако информацию категорически опровергли в "Нацдвижении".Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047014_20:0:980:720_1920x0_80_0_0_e70c24c870fe84e14c790f9d162c97d2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
10:41 29.12.2021 (обновлено: 10:56 29.12.2021)
Массовая голодовка с требованием освободить экс-президента Грузии проходит у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.
Как сообщает телеканал "Мтавари", в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", – заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе телеканалу "Мтавари".
Как заявил 21 декабря председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.
Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщили, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им много лет назад партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить ее финансирование. Однако информацию категорически опровергли в "Нацдвижении".
Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.