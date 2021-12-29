https://sputnik-georgia.ru/20211229/golodovka-v-podderzhku-saakashvili-gospitalizirovany-tri-cheloveka-263237476.html

Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека

Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека

Массовая голодовка с требованием освободить экс-президента Грузии проходит у центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение"

2021-12-29T10:41+0400

2021-12-29T10:41+0400

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политика

новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.Как сообщает телеканал "Мтавари", в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Как заявил 21 декабря председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински>>Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщили, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им много лет назад партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить ее финансирование. Однако информацию категорически опровергли в "Нацдвижении".Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили