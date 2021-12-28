https://sputnik-georgia.ru/20211228/kak-svyazan-dyadya-saakashvili-so-vseobschey-golodovkoy-i-chto-takoe-koalitsiya-po-gruzinski-263227958.html

Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински

Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински

Настрой грузинской прессы перед Новым годом напоминает затишье перед бурей. Если верить газетам, не праздничные сюрпризы обещают досаждать обществу и после боя курантов

2021-12-28T19:36+0400

2021-12-28T19:36+0400

2021-12-28T20:12+0400

политика

грузия

михаил саакашвили

ника мелия

георгий гахария

обзор сми

саломе зурабишвили

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"Я как президент страны выражаю готовность начать процесс национального примирения и внести в него свой вклад" ("Резонанси", 22.12). Заявление Саломе Зурабишвили было сделано в духе благих новогодних пожеланий и отвечало чаяниям здравомыслящей общественности. Иное дело, кто, где, когда и как должен помириться. Без уточнений примирение может превратиться, как выразился аналитик Гия Хухашвили, в "мафиозную сделку" ("Версия", 22-28.12)."Примирение", "договоренность", "сделка" - каждый толкует инициативу по-своемуВ грузинском языке эти слова – "шеригеба", "моригеба", "гаригеба" имеют общую основу. Однако особенность в том, что префикс в корне изменяет их смысл. А социально-нравственный фон меняет политическое наполнение. И тут недостаточно рекомендаций посла США Келли Дегнан, призвавшей "ко всесторонней поддержке усилий Саломе Зурабишвили" ("Сакартвелос Республика", 24-26.12). Необходима конкретика.При сложившемся раскладе политических сил инициатива президента, скорее, напоминает рождественскую историю со счастливым концом. Хотя аналитикам конец представляется очень смутным. Тот же Гия Хухахшвили не преминул иронически заметить, что Зурабишвили просто заигрывает с журналистами, а никакого содержания в ее предложениях нет ("Версия").Не до конца понимает, как толковать ее слова, и Тенгиз Пхаладзе, не скрывающий опасения: общенациональное примирение не означает, что всем надо все простить. С ним косвенно соглашается Алуда Гудушаури. Он приравнивает примирение с "Национальным движением" к сговору с террористом ("Квирис палитра", 20-26.12). "Грузия и мир" (22-28.12) не сомневается, что инициатива была надиктована Зурабишвили Западом, и усматривает в ней условие для возвращения националов к власти.Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии >>Вахтанг Дзабирадзе менее категоричен, но тоже недоумевает, не видя реальных шансов для общего знаменателя. "Мечта" настаивает, чтобы "Нацдвижение" полностью отказалось от политической деятельности. Националы же требуют освободить осужденного Саакашвили и провести внеочередные парламентскиен выборы. Вообразите, что будет, если усадить их за один стол?! – предлагает политолог ("Квирис палитра").С одной стороны, вице-спикер Гия Вольский коротко и однозначно выразил условие правящей партии – разговор не должен включать тему Саакашвили ("Резонанси", 24.12). Тем временем, националы успели проигнорировать приглашение Зурабишвили на новогодний прием в президентском дворце ("Версия").Больше того, похоже, лидеры главной оппозиционной силы не в состоянии договориться даже между собой. Один из них – Заал Удумашвили, неожиданно заявил, что партия готова к примирению без предварительных условий ("Резонанси", 22.12). В то же время Ника Мелия призвал к массовой голодовке вплоть до освобождения экс-президента ("Ахали таоба", 22.12).О положении в стране наглядней судить по пустым холодильникамНовый год и Рождество традиционно знаменуют надежду людей на лучшее, но, как пишет "Резонанси" (22.12), ЕНД встречает эти сакральные даты массовой голодовкой. Часть аналитиков рассматривает меру как бесперспективную, а акцию "Нацвижения" 21 декабря называет провальной. Не получилось со всеобщей забастовкой – придумали всеобщую голодовку!Лидеры националов при этом пытаются провести параллель с Махатма Ганди и Нельсоном Манделой. Однако для большинства представителей общественности фарс очевиден. Ганди, голодая, боролся за независимость Индии, Мандела – против апартеида. А Саакашвили затеял голодовку ради своего освобождения из тюрьмы. Эдишер Гвенетадзе назвал это "последним боем политических шарлатанов" ("Резонанси", 24.12).Вряд ли такая голодовка способна найти широкий отклик в стране, обремененной массой проблем. Люди могли бы еще понять, начни кто-нибудь голодать из солидарности с вечно недоедающей частью населения Грузии. "Сезон новогодних жаренных поросят и сациви", как называет его "Грузия и мир", открылся в связи с новогодними торжествами только для узкого круга элиты. Если судить о положении граждан по пустым холодильникам, как предлагает эксперт Ото Абесадзе ("Ахали таоба", 23.12), сразу станет понятно, что волнует их иное.Массовая голодовка у офиса "Нацдвижения": последние новости >>Но протестующие выдвигают лишь требование выпустить из тюрьмы экс-президента. "Нацдвижение" лихорадочно меняет тактику, и, как считает политолог Игорь Квеселава, планы его простираются гораздо дальше освобождения Саакашвили ("Резонанси, 24.12). Это само по себе противоречит инициативе президента и может поставить точку в теме примирения (23.12)."Честные правила" для дяди и остальныхМитинг 21 декабря и объявление всеобщей голодовки некоторые обозреватели увязали с внезапным приездом в Грузию дяди Михаила Саакашвили – Темура Аласания. Этот человек сам заявил в открытом эфире, что партия не оказала достаточной и адекватной поддержки его племяннику, напомнил аналитик Заал Анджапаридзе ("Сакартвелос Республика", 24-26.12).Впрочем, визит не привел в восторг ни власть, ни оппозицию. "Дядю туда же!" - без обиняков призвала "Асавал-Дасавали" (20-26.12), считая, что Аласания заслуживает ареста, как и его племянник. Другие издания менее агрессивны, но не отказываются от искушения перечислить грехи несостоявшегося "серого кардинала", включая подозрения в незаконной торговле оружием и наркотиками.Темур Аласания создал Мишу не ради Грузии, а хотел с его помощью делать деньги, пишет бывший депутат Хатуна Хоперия. Правда, проект у него сорвался и его бизнес перехватили другие ("Квирис палитра"). Лидеры правившего "Нацдвижения" отторгли самозваного советника. Да и на этот раз Аласания покинул Грузию, даже не попрощавшись с близкими. Сосо Цинцадзе это не удивило. У самого Миши уже нет прежнего авторитета, объяснил известный политолог, откуда же было взяться ему у дяди ("Сакартвело Республика", 24-26.12)?!Массовая голодовка соратников Саакашвили - мнения политиков >>Власть и оппозиция с головой ушли в сомнительные политтехнологии и меньше всего считаются с волей населения. Оппозиция упрямо гнет линию, устраивающую только ее. Наглядный пример – закон о регламентировании азартных игр и запрете их рекламы. Несмотря на почти полный консенсус населения в этом вопросе, оппозиционные партии законопроект раскритиковали. На противоположной чаше весов оказались финансовые интересы… оппозиционных телеканалов ("Резонанси", 24.12)!Впрочем, и партия власти ведет себя с этой точки зрения не намного дальновидней. Так, зная о популярной в грузинском обществе идее коалиционного управления, члены "Мечты" при первых же его симптомах буквально пришли в ярость. На выборах председателя сакребуло в Чхороцку победил представитель "третьей силы" - избранник от партии Георгия Гахария. И что же члены "Мечты"? Они отказались участвовать в голосовании и поспешили обвинить "За Грузию" в том, что она вступила в альянс с "Нацдвижением". Язвительно окрестили это "политической свадьбой" (24.12).Странное, надо заметить, понимание сути межпартийных отношений и парламентских процессов. Вот вам и коалиция по-грузински!..РазноеВ работах Левана Буджиашвили, словно застыл мазок нашего ассиметричного времени. Плоды его труда можно увидеть на улицах города, в частных домах. В Лувре были организованы уже 3 выставки грузинского скульптора-самоучки. ("Квирис палитра")Штангист Лаша Талахадзе уже безо всяких оговорок стал самым сильным человеком на планете. Рекорды белоруса Леонида Тараненко, установленные еще в 1988 году, в результате изменения правил были аннулированы. Но на ЧМ в Ташкенте Талахадзе наконец-то удалось неформально их побить, подняв в толчке 267, а в сумме двоеборья - 477 килограммов. ("Версия").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, георгий гахария, обзор сми, саломе зурабишвили