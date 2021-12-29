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Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн
Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн
С начала сбора урожая экспорт почти полностью пришелся на Россию (3 787 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T07:32+0400
2021-12-29T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано 3 792 тонны яблок на сумму 2,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (3 787 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб, говорится в сообщении.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок &gt;&gt;Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн

07:32 29.12.2021
© Sputnik / Levan AvlabreliКрасные яблоки
Красные яблоки - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
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С начала сбора урожая экспорт почти полностью пришелся на Россию (3 787 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано 3 792 тонны яблок на сумму 2,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (3 787 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок.
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб, говорится в сообщении.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.
Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.
В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок >>
Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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