Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-gruzii-pererabotano-bolee-31-tysyachi-tonn-nestandartnykh-yablok-262346196.html
В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок
В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок
Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября, а их закупка перерабатывающими компаниями продлится до 15 декабря 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T07:01+0400
2021-11-25T07:01+0400
экономика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948344_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbc8eb5f888a00b278cf07bcd35a5af2.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Более 31 тысячи тонн нестандартных яблок переработано в Грузии в рамках программы содействия фермерам в их реализации, говорится в сообщении на сайте Агентства развития села.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают 12 перерабатывающих предприятий.Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября. Фермеры могут сдать промышленные яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующих в программе.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/eksport-gruzinskogo-funduka-prodolzhaet-rasti-262287662.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948344_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9cfdff56b2286daf99c5a9724e649da9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия

В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок

07:01 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября, а их закупка перерабатывающими компаниями продлится до 15 декабря
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Более 31 тысячи тонн нестандартных яблок переработано в Грузии в рамках программы содействия фермерам в их реализации, говорится в сообщении на сайте Агентства развития села.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают 12 перерабатывающих предприятий.
"Продукция из нестандартных яблок продается на рынке ЕС, и наша страна получает доход от 4 до 5 миллионов евро", – заявил заместитель главы Минсельхоза Георгий Ханишвили.
Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября. Фермеры могут сдать промышленные яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующих в программе.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Экспорт грузинского фундука продолжает расти
23 ноября, 08:32
Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Читайте также:
Грузинские яблоки стали дороже, а их экспорт сократился
Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 331
10:26Определились финалисты Кубка Грузии по футболу
10:07Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии
09:20Курс лари на четверг – 3,1153 GEL/$1
09:01Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"
08:31National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии
08:02"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии
07:32В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
07:01В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок
ВчераЕвропарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку
ВчераВ России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения
ВчераВ ВОЗ призвали людей быть осторожнее накануне зимних праздников из-за коронавируса
ВчераКарасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3
ВчераГражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
ВчераЧто можно купить в Грузии по цене нового iPhone
Вчера"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
ВчераГражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
ВчераДорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
Вчера"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдову
Вчера"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах