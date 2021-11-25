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В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок

В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок

Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября, а их закупка перерабатывающими компаниями продлится до 15 декабря 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Более 31 тысячи тонн нестандартных яблок переработано в Грузии в рамках программы содействия фермерам в их реализации, говорится в сообщении на сайте Агентства развития села.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают 12 перерабатывающих предприятий.Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября. Фермеры могут сдать промышленные яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующих в программе.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могут воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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