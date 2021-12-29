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Ковид-статистика Грузии: за сутки скончался 61 человек

Ковид-статистика Грузии: за сутки скончался 61 человек

К этому времени в Грузии госпитализировано около 5 тысяч человек с коронавирусом, еще почти 20,5 тысячи проходят курс лечения на дому 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 514 новых случаев инфицирования COVID-19, скончался 61 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 930 544 случая заболевания коронавирусом, 13 707 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 711 человек, с начала пандемии – 890 733.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 226 новых случаев инфицирования.Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится>>В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 304, Аджария – 232, Самегрело - Земо Сванети – 148, Кахети – 134, Квемо Картли – 119, Гурия – 114, Шида Картли – 108, Мцхета-Мтианети – 75, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.На данный момент в Грузии 26 078 активных случаев заболевания, 4 794 человека находятся на стационарном лечении. Состояние 1 231 пациента тяжелое, из них 296 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 858 граждан помещены в ковид-гостиницы. 20 426 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 31 241.В Грузии за последние сутки сделано 46 059 тестов на коронавирус: 26 700 – на антиген и 19 359 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 28 декабря, составляет 5,46%, за две недели – 5,65% , за семь дней – 5,09%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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