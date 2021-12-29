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https://sputnik-georgia.ru/20211229/mid-ukraina-rabotaet-nad-vozvrascheniem-saakashvili-263237218.html
МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили
МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили
Саакашвили заявил, что он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T10:23+0400
2021-12-29T10:33+0400
новости
грузия
украина
михаил саакашвили
рати брегадзе
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Украинский МИД осудил последние события вокруг осужденного на родине Михаила Саакашвили и заявил о необходимости перевезти его из Грузии на Украину на лечение. Экс-президента Грузии планировали вернуть из военного госпиталя обратно в тюрьму 27 декабря, но этапирование не состоялось из-за того, что Саакашвили стало плохо. Позже он пояснил, что потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя. По мнению украинского МИД, состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать, ему нужна дальнейшая реабилитация. МИД призвал власти Грузии "относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".Между тем, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что, согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился, поэтому Специальная пенитенциарная служба приняла решение о его этапировании в тюрьму. Решение не было выполнено, так как Саакашвили стало плохо.Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии&gt;&gt;В заявлении украинского МИД говорится, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Михаила Саакашвили.Украинская сторона также отметила, что к экс-президенту Грузии должны допустить украинских врачей для его обследования.В горийском госпитале экс-президент проходит курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, которые были вынесены ему заочно. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, михаил саакашвили, рати брегадзе, тюрьма, специальная пенитенциарная служба

МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили

10:23 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкМИД Украины
МИД Украины - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Саакашвили заявил, что он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Украинский МИД осудил последние события вокруг осужденного на родине Михаила Саакашвили и заявил о необходимости перевезти его из Грузии на Украину на лечение.
Экс-президента Грузии планировали вернуть из военного госпиталя обратно в тюрьму 27 декабря, но этапирование не состоялось из-за того, что Саакашвили стало плохо. Позже он пояснил, что потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.

"Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение совершены ненадлежащим способом. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии", – говорится в заявлении на сайте МИД.

По мнению украинского МИД, состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать, ему нужна дальнейшая реабилитация. МИД призвал власти Грузии "относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".
Между тем, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что, согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился, поэтому Специальная пенитенциарная служба приняла решение о его этапировании в тюрьму. Решение не было выполнено, так как Саакашвили стало плохо.
Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии>>
В заявлении украинского МИД говорится, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Михаила Саакашвили.
Украинская сторона также отметила, что к экс-президенту Грузии должны допустить украинских врачей для его обследования.

"Продолжаем работать над его возвращением на Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", – говорится в заявлении на сайте МИД.

В горийском госпитале экс-президент проходит курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, которые были вынесены ему заочно.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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