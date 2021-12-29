https://sputnik-georgia.ru/20211229/natsionalnyy-den-gruzii-otmetyat-v-dubae-263244923.html

Национальный день Грузии отметят в Дубае

Национальный день Грузии отметят в Дубае

Грузия принимает участие в самой масштабной международной выставке Expo 2020 Dubai 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T13:53+0400

2021-12-29T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В рамках международной выставки Expo 2020 Dubai отметят Национальный день Грузии, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.Грузия принимает участие в самой масштабной международной выставке Expo 2020 Dubai, которая стартовала в октябре и продлится до 31 марта 2022 года включительно.В Национальном дне Грузии принимает участие грузинская делегация, в составе которой глава Минэкономики Натия Турнава и вице-премьер, глава Минсельхоза Леван Давиташвили.По его словам, Грузия занимает уникальное положение на перекрестке Востока и Запада с ее богатой историей, культурой и самобытностью.Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai>>Мероприятия, посвященные Национальному дню Грузии, откроются официальной церемонией, на которой министр экономики выступит с речью.После официальной части состоятся выступления Национального балета "Сухишвилеби" и ансамбля "Басиани", посетители выставки смогут познакомиться с различными образцами грузинской культуры. Кроме того, ​​днем запланирован концерт женской капеллы из Гори, а вечером в качестве заключительного мероприятия состоится гала-концерт ансамблей "Сухишвилеби" и "Басиани" в амфитеатре Dubai Millennium.В рамках визита в ОАЭ глава экономического ведомства Грузии проведет встречи с представителями местного бизнес-сектора.Expo 2020 Dubai – это уникальная возможность для Грузии познакомить миллионы визитеров со всего мира с культурой, историей и современными возможностями, которые Грузия предлагает миру в сфере туризма, инвестиций, ведения бизнеса и многого другого, говорится в сообщении Минэкономики.Грузинский павильон представлен в четырех тематических направлениях – традиционное виноделие, грузинская письменность, динамично развивающиеся туристические направления мира и, конечно же, бизнес-среда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, дубай, выставка