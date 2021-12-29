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Оппозиция оценила работу Кучава спикером парламента Грузии
Оппозиция оценила работу Кучава спикером парламента Грузии
Это был тот редкий случай, когда оппозиция не поскупилась на похвалу в адрес экс-спикера парламента 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Представители парламентской оппозиции проводили Каху Кучава с поста председателя высшего законодательного органа Грузии со словами благодарности.Об отставке Кучава, который был спикером парламента с апреля текущего года, стало известно в пятницу. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили. Депутаты проголосовали за него на внеочередном заседании парламента в среду.Депутат от фракции "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани в свою очередь назвал Кучава "прогрессивной личностью".У Грузии новый председатель парламента&gt;&gt;"Несмотря на короткий период, он оставил определенный эффект, и он всегда будет в числе прогрессивных людей, во всяком случае для меня, и еще раз огромное спасибо ему за это", – заявил Зилпимиани.Оппозиционный депутат Теона Акубардия поблагодарила экс-спикера за ту роль, которого он играл в законодательном органе.Непонятным назвал уход Кучава с должность спикера депутат от партии "Граждане" Александр Элисашвили."Он сумел быть председателем для всех, он был председателем всего парламента, а не только большинства и "Грузинской мечты", – заявил Элисашвили.В свою очередь оппозиционный депутат Саломе Самадашвили раскритиковала Кучава за неожиданную отставку. Кучава покидает не только пост спикера, но и парламент Грузии&gt;&gt;Это вторая смена спикера парламента Грузии за год. Каха Кучава был избран на пост председателя парламента Грузии 27 апреля 2021 года, заменив на этой должности Арчила Талаквадзе. Кучава является членом парламента с 2016 года.До этого он был генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором "Кавказские минеральные воды".Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии

Оппозиция оценила работу Кучава спикером парламента Грузии

15:22 29.12.2021 (обновлено: 15:43 29.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКаха Кучава
Каха Кучава - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Это был тот редкий случай, когда оппозиция не поскупилась на похвалу в адрес экс-спикера парламента
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Представители парламентской оппозиции проводили Каху Кучава с поста председателя высшего законодательного органа Грузии со словами благодарности.
Об отставке Кучава, который был спикером парламента с апреля текущего года, стало известно в пятницу. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили. Депутаты проголосовали за него на внеочередном заседании парламента в среду.

"В первую очередь я хочу поблагодарить Каху Кучава от своего имени по двум причинам. Первое – он смог не разрушить мосты с оппозицией… И у него было желание быть председателем парламента Грузии. Я бы хотел, чтобы вы, как минимум, тоже это смогли", – заявил депутат от партии "Лело" Армаз Ахвледиани.

Депутат от фракции "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани в свою очередь назвал Кучава "прогрессивной личностью".
У Грузии новый председатель парламента>>
"Несмотря на короткий период, он оставил определенный эффект, и он всегда будет в числе прогрессивных людей, во всяком случае для меня, и еще раз огромное спасибо ему за это", – заявил Зилпимиани.
Оппозиционный депутат Теона Акубардия поблагодарила экс-спикера за ту роль, которого он играл в законодательном органе.

"Хоту присоединиться к словам благодарности Кахе Кучава не только от своего имени, но и от имени нашей группы. Несмотря на то, что был очень сложный период, мы вернулись в парламент после бойкота, он смог сделать так, чтобы состоялся диалог между оппозицией и правящей партией", – заявила Акубардия.

Непонятным назвал уход Кучава с должность спикера депутат от партии "Граждане" Александр Элисашвили.
"Он сумел быть председателем для всех, он был председателем всего парламента, а не только большинства и "Грузинской мечты", – заявил Элисашвили.
В свою очередь оппозиционный депутат Саломе Самадашвили раскритиковала Кучава за неожиданную отставку.
Кучава покидает не только пост спикера, но и парламент Грузии>>

"Боюсь, что сегодня я не смогу поблагодарить господина Кучава за проделанную работу, как и не смогу пожелать господину Папуашвили удачи. И вот почему. В первую очередь, я считаю политическим абсурдом, что председатель парламента не только уходит с должности, но и оставляет мандат", – заявила Самадашвили.

Это вторая смена спикера парламента Грузии за год. Каха Кучава был избран на пост председателя парламента Грузии 27 апреля 2021 года, заменив на этой должности Арчила Талаквадзе. Кучава является членом парламента с 2016 года.
До этого он был генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором "Кавказские минеральные воды".
Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".
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