https://sputnik-georgia.ru/20211229/u-gruzii-novyy-predsedatel-parlamenta-263243736.html

У Грузии новый председатель парламента

У Грузии новый председатель парламента

Новый глава парламента Грузии рассказал о том, какие у него будут отношения с оппозиция 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил на пост председателя кандидатуру Шалвы Папуашвили, который до последнего времени возглавлял комитет по образованию и науке.За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 депутатов. Один депутат голосовал против. Среди поддержавших Папуашвили парламентариев было как минимум пять оппозиционеров, так как у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 83 места в парламенте.Папуашвили сменил на посту спикера парламента Грузии Каху Кучава. Как заявил Кучава, он останется членом политсовета "Грузинской мечты" и будет работать над очень важным государственным проектом. О деталях он обещал сообщить уже в следующем году.При этом он поблагодарил Кучава, который, по его словам, "в сложный политический период достойно руководил парламентом и смог консолидировать парламентскую жизнь".Папуашвили подчеркнул, что 2021 год был одним из самых сложных за всю историю независимости Грузии. Среди проблем он отметил пандемию коронавируса и политический кризис в стране. Кучава покидает должность председателя парламента Грузии>>"Как председатель парламента я будут стоят на страже парламентского суверенитета. Безусловно, я являюсь членом команды "Грузинской мечты" и тем самым проводником воли большинства грузинского народа. Однако, как председатель парламента я буду гарантом включенности и соучастия избранной народом оппозиции", - сказал Папуашвили. По его словам, несмотря на существующие противоречия между властями и оппозицией, у парламента есть хороший опыт сотрудничества сторон в вопросах избирательной реформы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава, шалва папуашвили