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Погода в Батуми на Новый год
Погода в Батуми на Новый год
Дождь, ветер и... 15 градусов выше нуля - такой погодой будет встречать Новый 2022 год столица Аджарии 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T17:37+0400
2021-12-29T17:37+0400
2021-12-29T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Погода в новогодние дни в Батуми будет неустойчивой - дождь, ветер и 15 градусов тепла.По прогнозам синоптиков, в пятницу 31 декабря температура воздуха ночью будет плюс 7, а днем до 15 градусов тепла. Скорость ветра составит 11 м/с. Первый день нового года тоже будет теплым, хотя и дождливым - + 9 градусов днем и 5-6 градусов выше нуля в ночные часы.2 января ветер усилится до 18 м/с. Днем будет до 10, а ночью до 6 градусов выше нуля.В Западной Грузии 1 января будет +11, +16 градусов тепла, в восточной части страны - +7, +12 градусов. Ожидаются осадки, в горах возможен снег.2 и 3 января относительно похолодает, будет дуть западный ветер, временами возможны осадки.Что касается Тбилиси, до 4 января осадков в столице не ожидается. В новогоднюю ночь будет 0, -1 градус, а днем +9, 11 градусов. В последующие два дня температура понизится на два-три градуса.Снег, по прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января ожидается в Грузии только в высокогорной Сванети, в Местии, но температура и здесь будет плюсовая - 2-4 градуса выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, погода
Погода в Батуми на Новый год
Дождь, ветер и... 15 градусов выше нуля - такой погодой будет встречать Новый 2022 год столица Аджарии
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Погода в новогодние дни в Батуми будет неустойчивой - дождь, ветер и 15 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, в пятницу 31 декабря температура воздуха ночью будет плюс 7, а днем до 15 градусов тепла. Скорость ветра составит 11 м/с.
Первый день нового года тоже будет теплым, хотя и дождливым - + 9 градусов днем и 5-6 градусов выше нуля в ночные часы.
2 января ветер усилится до 18 м/с. Днем будет до 10, а ночью до 6 градусов выше нуля.
В Западной Грузии 1 января будет +11, +16 градусов тепла, в восточной части страны - +7, +12 градусов. Ожидаются осадки, в горах возможен снег.
2 и 3 января относительно похолодает, будет дуть западный ветер, временами возможны осадки.
Что касается Тбилиси, до 4 января осадков в столице не ожидается. В новогоднюю ночь будет 0, -1 градус, а днем +9, 11 градусов. В последующие два дня температура понизится на два-три градуса.
Снег, по прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января ожидается в Грузии только в высокогорной Сванети, в Местии, но температура и здесь будет плюсовая - 2-4 градуса выше нуля.
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