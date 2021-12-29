Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211229/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-vyroslo-na-23-263234492.html
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T09:01+0400
2021-12-29T09:01+0400
экономика
новости
грузия
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_815944881356fc892b89836db10c4435.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За одиннадцать месяцев с начала 2021 года потребление электроэнергии в Грузии составило 13,8 миллиарда киловатт-часов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).По данным Оператора в Грузии, с января по ноябрь было выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.По информации ESCO, с января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиард киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 528,8 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики &gt;&gt;Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_30efb759ea546c683b2c88b16fb38f4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, энергетика грузии

Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%

09:01 29.12.2021
© photo: courtesy of Georgian Gas Oil CorporationНовая теплоэлектростанция комбинированного цикла в Грузии
Новая теплоэлектростанция комбинированного цикла в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: courtesy of Georgian Gas Oil Corporation
Подписаться на
С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За одиннадцать месяцев с начала 2021 года потребление электроэнергии в Грузии составило 13,8 миллиарда киловатт-часов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
По данным Оператора в Грузии, с января по ноябрь было выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.
Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.
По информации ESCO, с января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиард киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 528,8 миллиона киловатт-часов.
А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.
Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики >>
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Новейшая российская боевая машина пехоты Б-19 прибавит огня
09:20В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
09:20Курс лари на среда – 3,0899 GEL/$1
09:01Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
08:31В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины "Спутник V"
08:01Россия предлагает заключить международное соглашение по интернету - МИД РФ
07:32Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн
07:01Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится
01:30Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным
01:10Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
ВчераОбъявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов
ВчераНа что пойдут деньги из бюджета Аджарии в 2022 году
ВчераЭлектроснабжение высокогорного района Грузии восстановлено
ВчераРасформирование Службы госинспектора Грузии начнется в марте
ВчераЧто обсуждали главы СНГ на неформальном саммите
ВчераОбвиняемый в убийстве беременной жены в Тбилиси пройдет психиатрическую экспертизу
ВчераБатуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе
ВчераЗадержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину
ВчераКуда идет Турция: Эрдоган назвал цели
ВчераКак связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински