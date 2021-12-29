https://sputnik-georgia.ru/20211229/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-vyroslo-na-23-263234492.html

Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%

Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%

С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T09:01+0400

2021-12-29T09:01+0400

2021-12-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За одиннадцать месяцев с начала 2021 года потребление электроэнергии в Грузии составило 13,8 миллиарда киловатт-часов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).По данным Оператора в Грузии, с января по ноябрь было выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.По информации ESCO, с января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиард киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 528,8 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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