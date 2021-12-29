https://sputnik-georgia.ru/20211229/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-vyroslo-na-23-263234492.html
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T09:01+0400
2021-12-29T09:01+0400
2021-12-29T09:01+0400
экономика
новости
грузия
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_815944881356fc892b89836db10c4435.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За одиннадцать месяцев с начала 2021 года потребление электроэнергии в Грузии составило 13,8 миллиарда киловатт-часов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).По данным Оператора в Грузии, с января по ноябрь было выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.По информации ESCO, с января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиард киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 528,8 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.Новые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_30efb759ea546c683b2c88b16fb38f4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, энергетика грузии
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23%
С января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За одиннадцать месяцев с начала 2021 года потребление электроэнергии в Грузии составило 13,8 миллиарда киловатт-часов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
По данным Оператора в Грузии, с января по ноябрь было выработано 11,5 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 9,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 1,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 78,4 миллиона киловатт-часов.
Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.
По информации ESCO
, с января по ноябрь включительно Грузия импортировала примерно1,8 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 1,1 миллиард киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 528,8 миллиона киловатт-часов.
А экспорт за отчетный период составил 390,9 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.