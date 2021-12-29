https://sputnik-georgia.ru/20211229/pro-dolgi-zabyli---meriya-tbilisi-idet-esche-na-odnu-ustupku-biznesu-263250144.html

Про долги забыли! - мэрия Тбилиси идет еще на одну уступку бизнесу

Про долги забыли! - мэрия Тбилиси идет еще на одну уступку бизнесу

Задолженность за аренду, которую мэрия готова простить бизнесу, составляет порядка 11 миллионов лари 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T16:51+0400

2021-12-29T16:51+0400

2021-12-29T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Представители бизнеса, платящие за аренду мэрии Тбилиси, освобождаются от выплаты задолженности за аренду за 2020 и 2021 годы, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Пандемия коронавируса за последние два года серьезно ударила в первую очередь по бизнес компаниям, которые из-за падения доходов не могли платить аренду и стали закрываться один за другим.Государство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии>>По его словам, компаниям дается срок до 1 апреля, чтобы решить этот вопрос.Ранее вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что в 2021-2022 годах до 700 арендаторов будут освобождены от выплат муниципалитету в общей сложности 11 миллионов лари (3,6 млн. долларов). До 160 владельцев кафе будут освобождены от арендной платы до конца 2022 года. В общей сложности, они сэкономят 800 тысяч лари (260 тысяч долларов).Арендаторам, у которых истек срок аренды 1 января 2020 года или истечет до 1 января 2022 года, администрация города предложит продлить или восстановить арендный договор до 1 января 2024 года.Кроме того, с арендаторов будут списаны неустойки общей суммой в миллионы лари за невыплату арендной платы.

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новости, грузия, мэрия тбилиси, бизнес, коронавирус covid-19