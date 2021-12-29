Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211229/shvartsenegger-razvelsya-s-zhenoy-posle-10-let-sudebnykh-razbiratelstv-263238794.html
Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
Политик и звезда Голливуда завершил тягостный бракоразводный процесс с журналисткой Марией Шрайвер
2021-12-29T11:20+0400
2021-12-29T11:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
развод
арнольд шварценеггер
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24845/97/248459775_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_005ed63c099613cf238028f907823031.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер – пара пережила 10 лет долгих судебных разбирательств. О расставании журналистки и актера стало известно в 2011 году, после того, как в прессу попала информация о том, что у Арнольда родился сын от домработницы. И лишь спустя 10 лет долгих препирательств и раздела имущества, супруги смогли освободиться и получить свой официальный развод. Журналисты портала TMZ рассказали, что развод Шварценеггера и Шрайвер был долгим из-за отсутствия мотивации с двух сторон. Также пара не могла прийти к соглашению из-за совместного имущества. Источники также отмечают, что предметом тяжбы стала сумма в 400 миллионов долларов. Но ее поделили пополам, как и другое имущество. Мария и Арнольд стали мужем и женой в 1986 году. У пары четверо взрослых детей. А недавно одна из дочерей Шварценеггера снова забеременела от звезды "Стражей Галактики" Криса Прэтта.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24845/97/248459775_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0c1e1b75564bca5b54c6a2d413b81b7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
развод, арнольд шварценеггер, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств

11:20 29.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкSynergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Политик и звезда Голливуда завершил тягостный бракоразводный процесс с журналисткой Марией Шрайвер
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер – пара пережила 10 лет долгих судебных разбирательств.
О расставании журналистки и актера стало известно в 2011 году, после того, как в прессу попала информация о том, что у Арнольда родился сын от домработницы. И лишь спустя 10 лет долгих препирательств и раздела имущества, супруги смогли освободиться и получить свой официальный развод.
Журналисты портала TMZ рассказали, что развод Шварценеггера и Шрайвер был долгим из-за отсутствия мотивации с двух сторон. Также пара не могла прийти к соглашению из-за совместного имущества.
Источники также отмечают, что предметом тяжбы стала сумма в 400 миллионов долларов. Но ее поделили пополам, как и другое имущество.
Мария и Арнольд стали мужем и женой в 1986 году. У пары четверо взрослых детей. А недавно одна из дочерей Шварценеггера снова забеременела от звезды "Стражей Галактики" Криса Прэтта.
Читайте также:
Дочь Шварценеггера ждет второго ребенка от звезды "Стражей Галактики"
Шварценеггер снова перенес операцию на сердце
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:07Ежегодная конференция Ассоциации винных экономистов США пройдет в Грузии в 2022 году
11:51Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков
11:36С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
11:06Писатель из Грузии номинирован на литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя в Канаде
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 514
10:41Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека
10:23МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили
09:36Новейшая российская боевая машина пехоты Б-19 прибавит огня
09:20В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
09:20Курс лари на среду – 3,0899 GEL/$1
09:01В Грузии стали потреблять больше электроэнергии
08:31В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины "Спутник V"
08:01Россия предлагает заключить международное соглашение по интернету - МИД РФ
07:32Грузия заработала на экспорте яблок уже $2,5 млн
07:01Эпидемиолог: в начале 2022 года ситуация с коронавирусом в Грузии ухудшится
01:30Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным
01:10Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
ВчераОбъявлен конкурс на пост главы ЦИК Грузии и ее членов
ВчераНа что пойдут деньги из бюджета Аджарии в 2022 году
ВчераЭлектроснабжение высокогорного района Грузии восстановлено