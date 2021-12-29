https://sputnik-georgia.ru/20211229/shvartsenegger-razvelsya-s-zhenoy-posle-10-let-sudebnykh-razbiratelstv-263238794.html
Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
Политик и звезда Голливуда завершил тягостный бракоразводный процесс с журналисткой Марией Шрайвер
2021-12-29T11:20+0400
2021-12-29T11:20+0400
2021-12-29T11:20+0400
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зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер – пара пережила 10 лет долгих судебных разбирательств. О расставании журналистки и актера стало известно в 2011 году, после того, как в прессу попала информация о том, что у Арнольда родился сын от домработницы. И лишь спустя 10 лет долгих препирательств и раздела имущества, супруги смогли освободиться и получить свой официальный развод. Журналисты портала TMZ рассказали, что развод Шварценеггера и Шрайвер был долгим из-за отсутствия мотивации с двух сторон. Также пара не могла прийти к соглашению из-за совместного имущества. Источники также отмечают, что предметом тяжбы стала сумма в 400 миллионов долларов. Но ее поделили пополам, как и другое имущество. Мария и Арнольд стали мужем и женой в 1986 году. У пары четверо взрослых детей. А недавно одна из дочерей Шварценеггера снова забеременела от звезды "Стражей Галактики" Криса Прэтта.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
развод, арнольд шварценеггер, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств
Политик и звезда Голливуда завершил тягостный бракоразводный процесс с журналисткой Марией Шрайвер
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер – пара пережила 10 лет долгих судебных разбирательств.
О расставании журналистки и актера стало известно в 2011 году, после того, как в прессу попала информация о том, что у Арнольда родился сын от домработницы. И лишь спустя 10 лет долгих препирательств и раздела имущества, супруги смогли освободиться и получить свой официальный развод.
Журналисты портала TMZ рассказали, что развод Шварценеггера и Шрайвер был долгим из-за отсутствия мотивации с двух сторон. Также пара не могла прийти к соглашению из-за совместного имущества.
Источники также отмечают, что предметом тяжбы стала сумма в 400 миллионов долларов. Но ее поделили пополам, как и другое имущество.
Мария и Арнольд стали мужем и женой в 1986 году. У пары четверо взрослых детей. А недавно одна из дочерей Шварценеггера снова забеременела от звезды "Стражей Галактики" Криса Прэтта.
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