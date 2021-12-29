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Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств

Шварценеггер развелся с женой после 10 лет судебных разбирательств

Политик и звезда Голливуда завершил тягостный бракоразводный процесс с журналисткой Марией Шрайвер

2021-12-29T11:20+0400

2021-12-29T11:20+0400

2021-12-29T11:20+0400

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арнольд шварценеггер

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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер – пара пережила 10 лет долгих судебных разбирательств. О расставании журналистки и актера стало известно в 2011 году, после того, как в прессу попала информация о том, что у Арнольда родился сын от домработницы. И лишь спустя 10 лет долгих препирательств и раздела имущества, супруги смогли освободиться и получить свой официальный развод. Журналисты портала TMZ рассказали, что развод Шварценеггера и Шрайвер был долгим из-за отсутствия мотивации с двух сторон. Также пара не могла прийти к соглашению из-за совместного имущества. Источники также отмечают, что предметом тяжбы стала сумма в 400 миллионов долларов. Но ее поделили пополам, как и другое имущество. Мария и Арнольд стали мужем и женой в 1986 году. У пары четверо взрослых детей. А недавно одна из дочерей Шварценеггера снова забеременела от звезды "Стражей Галактики" Криса Прэтта.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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развод, арнольд шварценеггер, шоу-бизнес, зарубежные звезды