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Дочь Шварценеггера ждет второго ребенка от звезды "Стражей Галактики"
Дочь Шварценеггера ждет второго ребенка от звезды "Стражей Галактики"
Ребенок станет вторым в семье писательницы и актера - у пары уже подрастает полуторагодовалая дочка
2021-12-17T13:34+0400
2021-12-17T14:56+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
арнольд шварценеггер
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дочь голливудской звезды Арнольда Шварценеггера Кэтрин готовится снова стать мамой – 32-летняя писательница ждет ребенка от актера Криса Прэтта. Шварценеггер совсем недавно впервые стал дедом, а в следующем году у него родится вторая внучка или внук. Кэтрин Шварценеггер беременна от супруга – 42-летней звезды "Стражей Галлактики" Криса Прэтта. Счастливую новость о пополнении в семье знаменитостей сообщил инсайдер из окружения. Во время беседы с журналистами People, аноним подчеркнул, что пока пара не собирается делать официальное заявление. Напомним, что о романе голливудского актера и писательницы впервые заговорили в 2018 году, а через год состоялась тайная свадьба. События развивались очень быстро. Летом 2020-го пара стала родителями дочки, которую назвали Лайлой. Также у Прэтта есть еще один ребенок – сын Джек от брака с коллегой Анной Фэрис. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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арнольд шварценеггер, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Дочь Шварценеггера ждет второго ребенка от звезды "Стражей Галактики"

13:34 17.12.2021 (обновлено: 14:56 17.12.2021)
© AFP / RICH POLKПисательница Кэтрин Шварценеггер и актер Крис Прэтт в Лос-Анджелесе
Писательница Кэтрин Шварценеггер и актер Крис Прэтт в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© AFP / RICH POLK
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Ребенок станет вторым в семье писательницы и актера – у пары уже подрастает полуторагодовалая дочка
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Дочь голливудской звезды Арнольда Шварценеггера Кэтрин готовится снова стать мамой – 32-летняя писательница ждет ребенка от актера Криса Прэтта.
Шварценеггер совсем недавно впервые стал дедом, а в следующем году у него родится вторая внучка или внук. Кэтрин Шварценеггер беременна от супруга – 42-летней звезды "Стражей Галлактики" Криса Прэтта.
Счастливую новость о пополнении в семье знаменитостей сообщил инсайдер из окружения. Во время беседы с журналистами People, аноним подчеркнул, что пока пара не собирается делать официальное заявление.
Напомним, что о романе голливудского актера и писательницы впервые заговорили в 2018 году, а через год состоялась тайная свадьба. События развивались очень быстро. Летом 2020-го пара стала родителями дочки, которую назвали Лайлой. Также у Прэтта есть еще один ребенок – сын Джек от брака с коллегой Анной Фэрис.
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