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Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
Нармания заявил, что в Грузии часто спекулируют темой тарифов 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T13:38+0400
2021-12-29T13:38+0400
2021-12-29T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию с нового года не предусмотрено, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.Нармания также сообщил, что в этом году гражданам при содействии GNERC списано более 3 миллионов лари, необоснованно начисленных компаниями за коммуналку. В то же время компании выплатили в виде компенсации за различного рода нарушения до 300 тысяч лари.Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии>>Тарифы на электроэнергию повысились в Грузии в последний раз 1 января 2021 года.Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тарифы на электроэнергию, энергетика грузии
Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
13:38 29.12.2021 (обновлено: 14:09 29.12.2021)
Нармания заявил, что в Грузии часто спекулируют темой тарифов
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию с нового года не предусмотрено, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.
"Очень часто идет спекуляция темой тарифов... Замечу, что у общественности всегда есть информация от GNERC об изменении тарифов или любом другом решении Комиссии", – сказал Нармания.
Нармания также сообщил, что в этом году гражданам при содействии GNERC списано более 3 миллионов лари, необоснованно начисленных компаниями за коммуналку. В то же время компании выплатили в виде компенсации за различного рода нарушения до 300 тысяч лари.
Тарифы на электроэнергию повысились в Грузии в последний раз 1 января 2021 года.
Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч.
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