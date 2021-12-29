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https://sputnik-georgia.ru/20211229/tarify-na-elektroenergiyu-v-gruzii-ostayutsya-prezhnimi---263243565.html
Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
Нармания заявил, что в Грузии часто спекулируют темой тарифов 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T13:38+0400
2021-12-29T14:09+0400
экономика
новости
грузия
тарифы на электроэнергию
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию с нового года не предусмотрено, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.Нармания также сообщил, что в этом году гражданам при содействии GNERC списано более 3 миллионов лари, необоснованно начисленных компаниями за коммуналку. В то же время компании выплатили в виде компенсации за различного рода нарушения до 300 тысяч лари.Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии&gt;&gt;Тарифы на электроэнергию повысились в Грузии в последний раз 1 января 2021 года.Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тарифы на электроэнергию, энергетика грузии

Подорожает ли электроэнергия в Грузии?

13:38 29.12.2021 (обновлено: 14:09 29.12.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliДавид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Нармания заявил, что в Грузии часто спекулируют темой тарифов
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию с нового года не предусмотрено, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.

"Очень часто идет спекуляция темой тарифов... Замечу, что у общественности всегда есть информация от GNERC об изменении тарифов или любом другом решении Комиссии", – сказал Нармания.

Нармания также сообщил, что в этом году гражданам при содействии GNERC списано более 3 миллионов лари, необоснованно начисленных компаниями за коммуналку. В то же время компании выплатили в виде компенсации за различного рода нарушения до 300 тысяч лари.
Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии>>
Тарифы на электроэнергию повысились в Грузии в последний раз 1 января 2021 года.
Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч.
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