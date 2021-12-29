https://sputnik-georgia.ru/20211229/tarify-na-elektroenergiyu-v-gruzii-ostayutsya-prezhnimi---263243565.html

Подорожает ли электроэнергия в Грузии?

Подорожает ли электроэнергия в Грузии?

Нармания заявил, что в Грузии часто спекулируют темой тарифов 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T13:38+0400

2021-12-29T13:38+0400

2021-12-29T14:09+0400

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тарифы на электроэнергию

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию с нового года не предусмотрено, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания журналистам.Нармания также сообщил, что в этом году гражданам при содействии GNERC списано более 3 миллионов лари, необоснованно начисленных компаниями за коммуналку. В то же время компании выплатили в виде компенсации за различного рода нарушения до 300 тысяч лари.Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии>>Тарифы на электроэнергию повысились в Грузии в последний раз 1 января 2021 года.Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тарифы на электроэнергию, энергетика грузии