https://sputnik-georgia.ru/20211210/povysitsya-li-tarif-za-elektroenergiyu-v-gruzii--otvet-komissii-262733941.html

Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии

Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о возможном повышении потребительского тарифа на электроэнергию 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T09:01+0400

2021-12-10T09:01+0400

2021-12-10T09:01+0400

экономика

новости

грузия

электроэнергия

тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Повышение потребительского тарифа на электроэнергию с нового года не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре>>В комиссии пояснили, что, учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для изменения тарифов на электроэнергию.Согласно изменениям, осуществленным в рамках реформы рынка электроэнергии, в GNERC ведется публичное административное производство по тарифам на электроэнергию. Это стандартная процедурная часть, предусмотренная законодательством, которая неоднократно разъяснялась комиссией.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211013/minfin-gruzii-subsidiy-na-kommunalnye-raskhody-zimoy-dlya-vsekh-ne-budet-260524336.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, электроэнергия, тарифы