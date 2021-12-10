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Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии
Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о возможном повышении потребительского тарифа на электроэнергию 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T09:01+0400
2021-12-10T09:01+0400
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новости
грузия
электроэнергия
тарифы
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Повышение потребительского тарифа на электроэнергию с нового года не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре&gt;&gt;В комиссии пояснили, что, учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для изменения тарифов на электроэнергию.Согласно изменениям, осуществленным в рамках реформы рынка электроэнергии, в GNERC ведется публичное административное производство по тарифам на электроэнергию. Это стандартная процедурная часть, предусмотренная законодательством, которая неоднократно разъяснялась комиссией.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, электроэнергия, тарифы

Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии

09:01 10.12.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЭлектричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава
Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о возможном повышении потребительского тарифа на электроэнергию
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Повышение потребительского тарифа на электроэнергию с нового года не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).
Часть жителей Тбилиси получит две квитанции за электричество в декабре>>

"Информация, распространяемая оппозиционным политиком, и на этот раз не соответствует действительности, и является умышленной попыткой ввести общественность в заблуждение", – говорится в заявлении.

В комиссии пояснили, что, учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для изменения тарифов на электроэнергию.
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Согласно изменениям, осуществленным в рамках реформы рынка электроэнергии, в GNERC ведется публичное административное производство по тарифам на электроэнергию. Это стандартная процедурная часть, предусмотренная законодательством, которая неоднократно разъяснялась комиссией.
Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.
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