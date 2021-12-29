https://sputnik-georgia.ru/20211229/v-svaneti-mogut-vvesti-platu-za-elektroenergiyu-iz-za-maynerov-263260092.html

В Сванети могут ввести плату за электроэнергию из-за майнеров

В Сванети могут ввести плату за электроэнергию из-за майнеров

Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia уже сняла с себя ответственность за бесперебойную подачу электроэнергии в Местия 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T20:48+0400

2021-12-29T20:48+0400

2021-12-29T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания поддерживает введение оплаты за электроэнергию в Сванети.Вопрос о введении платы за электричество в Сванети, а особенно в районе Местия, встал после того, как потребление электроэнергии в районе из-за майнинга криптовалюты выросло настолько, что вызвало аварии на линии электропередачи.Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местия связано с низкими тарифами на электроэнергию, установленными для жителей высокогорного региона. Сейчас благодаря специальным льготам электроэнергию население получает бесплатно, за свет платят только зарегистрированные предприниматели.При этом он отметил, что комиссия не может требовать бесперебойной подачи электроэнергии от энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia в подобных условиях.Ранее Energo-Pro Georgia сняла с себя ответственность за подачу электроэнергии в Местия.По информации компании, для круглосуточного обеспечения населения Местия необходимо 7 мегаватт электроэнергии, тогда как сегодня муниципалитет потребляет до 27 мегаватт, что вызвано, в основном, большим количеством майнеров. По сравнению с показателями прошлых годов, потребление в этом году выросло на 237%.Криптовалюта – виртуальные деньги, майнер – добывающий ее компьютер. Процесс производства виртуальных денег называют майнингом.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211228/ekonomicheskiy-rommantizi-ekspert-o-probleme-mayninga-kriptovalyuty-v-gruzii-263227584.html

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экономика, общество, новости, грузия, давид нармания, сванети, energo-pro georgia