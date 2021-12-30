Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211230/aktsiya-zhiltsov-avariynogo-doma-v-tbilisi-pererosla-v-stychku-s-politsiey-263282736.html
Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
Участники акции пытались перекрыть проезжую часть, чему помешала полиция 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T15:31+0400
2021-12-30T15:31+0400
новости
грузия
тбилиси
жилье для вынужденных переселенцев
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040023_0:40:3159:1817_1920x0_80_0_0_5d955568d1336990ae12322b852054a7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители поселка беженцев в одном из районов Тбилиси Тэмка попытались перекрыть проезжую часть, что привело к столкновению с полицией, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Участники акции заявляют, что уже много лет живут в здании бывшей гостиницы "Картли". Сегодня оно находится в аварийном состоянии – на полу и стенах широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтверждают заключения экспертизы.По словам собравшихся, мэрия столицы и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты знают об их проблеме, но бездействуют.За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье&gt;&gt;"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", – рассказала одна из участниц акции.По ее словам, в мэрии им, как вынужденно перемещенным лицам, пообещали выделить квартиры к Новому году, но обещание осталось обещанием.Полиции удалось вытеснить около двадцати человек с проезжей части на обочину дороги.В результате стычки одна из участниц акции потеряла сознание.Протестующие не собираются расходиться и обещают продолжить свой протест до тех пор, пока местные власти не удовлетворят их требования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040023_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_aff11b39d76543fa4b3871e8205fb932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, жилье для вынужденных переселенцев, акция

Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией

15:31 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Участники акции пытались перекрыть проезжую часть, чему помешала полиция
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители поселка беженцев в одном из районов Тбилиси Тэмка попытались перекрыть проезжую часть, что привело к столкновению с полицией, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
Участники акции заявляют, что уже много лет живут в здании бывшей гостиницы "Картли". Сегодня оно находится в аварийном состоянии – на полу и стенах широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтверждают заключения экспертизы.
По словам собравшихся, мэрия столицы и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты знают об их проблеме, но бездействуют.
За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье>>
"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", – рассказала одна из участниц акции.
По ее словам, в мэрии им, как вынужденно перемещенным лицам, пообещали выделить квартиры к Новому году, но обещание осталось обещанием.
Полиции удалось вытеснить около двадцати человек с проезжей части на обочину дороги.
В результате стычки одна из участниц акции потеряла сознание.
Протестующие не собираются расходиться и обещают продолжить свой протест до тех пор, пока местные власти не удовлетворят их требования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:26Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
16:32Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
16:17Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января
16:01GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
15:46Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
15:31Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти
12:23Волк покусал трех человек на западе Грузии
12:14Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
12:08Грузинская группа Mgzavrebi едет покорять Израиль
11:53Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов
11:38Ковид-статистика Грузии: число инфицированных постепенно снижается
11:22Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
11:06Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко