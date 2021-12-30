https://sputnik-georgia.ru/20211230/aktsiya-zhiltsov-avariynogo-doma-v-tbilisi-pererosla-v-stychku-s-politsiey-263282736.html
Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
Участники акции пытались перекрыть проезжую часть, чему помешала полиция 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T15:31+0400
2021-12-30T15:31+0400
2021-12-30T15:31+0400
новости
грузия
тбилиси
жилье для вынужденных переселенцев
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040023_0:40:3159:1817_1920x0_80_0_0_5d955568d1336990ae12322b852054a7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители поселка беженцев в одном из районов Тбилиси Тэмка попытались перекрыть проезжую часть, что привело к столкновению с полицией, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Участники акции заявляют, что уже много лет живут в здании бывшей гостиницы "Картли". Сегодня оно находится в аварийном состоянии – на полу и стенах широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтверждают заключения экспертизы.По словам собравшихся, мэрия столицы и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты знают об их проблеме, но бездействуют.За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье>>"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", – рассказала одна из участниц акции.По ее словам, в мэрии им, как вынужденно перемещенным лицам, пообещали выделить квартиры к Новому году, но обещание осталось обещанием.Полиции удалось вытеснить около двадцати человек с проезжей части на обочину дороги.В результате стычки одна из участниц акции потеряла сознание.Протестующие не собираются расходиться и обещают продолжить свой протест до тех пор, пока местные власти не удовлетворят их требования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040023_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_aff11b39d76543fa4b3871e8205fb932.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, жилье для вынужденных переселенцев, акция
Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
Участники акции пытались перекрыть проезжую часть, чему помешала полиция
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik.
Жители поселка беженцев в одном из районов Тбилиси Тэмка попытались перекрыть проезжую часть, что привело к столкновению с полицией, сообщает корреспондент Sputnik
с места событий.
Участники акции заявляют, что уже много лет живут в здании бывшей гостиницы "Картли". Сегодня оно находится в аварийном состоянии – на полу и стенах широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтверждают заключения экспертизы.
По словам собравшихся, мэрия столицы и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты знают об их проблеме, но бездействуют.
"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", – рассказала одна из участниц акции.
По ее словам, в мэрии им, как вынужденно перемещенным лицам, пообещали выделить квартиры к Новому году, но обещание осталось обещанием.
Полиции удалось вытеснить около двадцати человек с проезжей части на обочину дороги.
В результате стычки одна из участниц акции потеряла сознание.
Протестующие не собираются расходиться и обещают продолжить свой протест до тех пор, пока местные власти не удовлетворят их требования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.