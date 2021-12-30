https://sputnik-georgia.ru/20211230/aktsiya-zhiltsov-avariynogo-doma-v-tbilisi-pererosla-v-stychku-s-politsiey-263282736.html

Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией

Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией

Участники акции пытались перекрыть проезжую часть, чему помешала полиция 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T15:31+0400

2021-12-30T15:31+0400

2021-12-30T15:31+0400

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грузия

тбилиси

жилье для вынужденных переселенцев

акция

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители поселка беженцев в одном из районов Тбилиси Тэмка попытались перекрыть проезжую часть, что привело к столкновению с полицией, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Участники акции заявляют, что уже много лет живут в здании бывшей гостиницы "Картли". Сегодня оно находится в аварийном состоянии – на полу и стенах широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтверждают заключения экспертизы.По словам собравшихся, мэрия столицы и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты знают об их проблеме, но бездействуют.За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье>>"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", – рассказала одна из участниц акции.По ее словам, в мэрии им, как вынужденно перемещенным лицам, пообещали выделить квартиры к Новому году, но обещание осталось обещанием.Полиции удалось вытеснить около двадцати человек с проезжей части на обочину дороги.В результате стычки одна из участниц акции потеряла сознание.Протестующие не собираются расходиться и обещают продолжить свой протест до тех пор, пока местные власти не удовлетворят их требования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, жилье для вынужденных переселенцев, акция