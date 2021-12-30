https://sputnik-georgia.ru/20211230/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-097-263268271.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097

За последние 24 часа от коронавируса скончался 51 человек, вылечились 2 331 пациент, а с начала пандемии – 893 064 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 097. Скончался 51 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 932 641 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 331 человек, с начала пандемии – 893 064. Скончались 13 758.За сутки сделано 39 036 тестов, в том числе 23 112 на антиген и 15 924 ПЦР-теста.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,37%, за последние 14 дней – 5,57%, за последние семь дней – 5,15%.К этому времени в Грузии сделано 2 505 996 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 615.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 712, в ковид-гостиницах – 873.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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