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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097
За последние 24 часа от коронавируса скончался 51 человек, вылечились 2 331 пациент, а с начала пандемии – 893 064 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T10:50+0400
2021-12-30T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 097. Скончался 51 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 932 641 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 331 человек, с начала пандемии – 893 064. Скончались 13 758.За сутки сделано 39 036 тестов, в том числе 23 112 на антиген и 15 924 ПЦР-теста.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса&gt;&gt;Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,37%, за последние 14 дней – 5,57%, за последние семь дней – 5,15%.К этому времени в Грузии сделано 2 505 996 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 615.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 712, в ковид-гостиницах – 873.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097

10:50 30.12.2021 (обновлено: 10:53 30.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние 24 часа от коронавируса скончался 51 человек, вылечились 2 331 пациент, а с начала пандемии – 893 064
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 097. Скончался 51 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 932 641 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 331 человек, с начала пандемии – 893 064. Скончались 13 758.
За сутки сделано 39 036 тестов, в том числе 23 112 на антиген и 15 924 ПЦР-теста.
Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,37%, за последние 14 дней – 5,57%, за последние семь дней – 5,15%.
К этому времени в Грузии сделано 2 505 996 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 615.
В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 712, в ковид-гостиницах – 873.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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