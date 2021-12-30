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Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
"Омикрон" в Грузии пока распространяется не так быстро, как ему свойственно, только благодаря тому, что пока не начиналась внутренняя передача 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T15:16+0400
2021-12-30T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 93, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.По словам эпидемиолога, "омикрон" даст возможность жителям Грузии относительно спокойно встретить Новый год. Имнадзе посоветовал отпраздновать его в узком кругу и при контакте с незнакомыми людьми быть в маске.Вместе с тем Имнадзе выразил озабоченность тем, что все еще велико число тех людей, которые до сих пор не привиты и не переболели коронавирусом. Именно они, по его словам, могут стать ощутимым грузом для медицинского сектора.Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"&gt;&gt;"Представьте, какая нагрузка будет, если заболеют все вместе. Те, кто пока еще не переболел ковидом и не привился, составляют до миллиона человек", – сказал Имнадзе.В среду "омикрон" подтвердился у четверых жителей Батуми, тем самым новый штамм коронавируса покинул пределы Тбилиси. Известно, что все четверо недавно вернулись из-за границы, в том числе из Турции. Трое пациентов привиты и лечатся на дому, еще один инфицированный помещен в ковид-гостиницу. Он не вакцинирован и заразился коронавирусом уже во второй раз.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".На данный момент штамм COVID "омикрон" обосновался уже в более чем 100 странах мира. Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие и вакцинированные.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 930 544 случая заражения, выздоровели 890 733 человека, скончались 13 707.К этому времени в Грузии сделано 2 495 435 прививок от коронавируса, 1 139 831 человек вакцинирован двумя дозами (это 39,9% населения старше 18 лет). Бустер-дозой вакцинированы 70 075 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, паата имнадзе, коронавирус covid-19

Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне

15:16 30.12.2021 (обновлено: 15:27 30.12.2021)
© Government of GeorgiaПаата Имнадзе
Паата Имнадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Government of Georgia
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"Омикрон" в Грузии пока распространяется не так быстро, как ему свойственно, только благодаря тому, что пока не начиналась внутренняя передача
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 93, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

"Пока мы знаем обо всех кластерах. Но это не может продолжаться долго. Как показывает опыт других стран, он распространится, как только начнется передача внутри страны", – сказал Имнадзе.

По словам эпидемиолога, "омикрон" даст возможность жителям Грузии относительно спокойно встретить Новый год. Имнадзе посоветовал отпраздновать его в узком кругу и при контакте с незнакомыми людьми быть в маске.
Вместе с тем Имнадзе выразил озабоченность тем, что все еще велико число тех людей, которые до сих пор не привиты и не переболели коронавирусом. Именно они, по его словам, могут стать ощутимым грузом для медицинского сектора.
Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон">>
"Представьте, какая нагрузка будет, если заболеют все вместе. Те, кто пока еще не переболел ковидом и не привился, составляют до миллиона человек", – сказал Имнадзе.
В среду "омикрон" подтвердился у четверых жителей Батуми, тем самым новый штамм коронавируса покинул пределы Тбилиси. Известно, что все четверо недавно вернулись из-за границы, в том числе из Турции. Трое пациентов привиты и лечатся на дому, еще один инфицированный помещен в ковид-гостиницу. Он не вакцинирован и заразился коронавирусом уже во второй раз.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
На данный момент штамм COVID "омикрон" обосновался уже в более чем 100 странах мира. Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие и вакцинированные.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 930 544 случая заражения, выздоровели 890 733 человека, скончались 13 707.
К этому времени в Грузии сделано 2 495 435 прививок от коронавируса, 1 139 831 человек вакцинирован двумя дозами (это 39,9% населения старше 18 лет). Бустер-дозой вакцинированы 70 075 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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