https://sputnik-georgia.ru/20211230/ideya-makiyazha-na-novyy-god-alsu-pokazala-svoy-meykap-i-udivila-set--video-263275686.html

Идея макияжа на Новый год: Алсу показала свой мейкап и удивила Сеть – ВИДЕО

Идея макияжа на Новый год: Алсу показала свой мейкап и удивила Сеть – ВИДЕО

35-летняя артистка создала по-настоящему гламурный образ и показала, как будет выглядеть в праздник

2021-12-30T14:29+0400

2021-12-30T14:29+0400

2021-12-30T14:29+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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алсу

российский шоу-бизнес

новый год 2022

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Российская певица Алсу преподала урок макияжа для поклонниц – звезда показала, как будет выглядеть в новогоднюю ночь. Певица Алсу – признания красавица российской сцены. Яркая брюнетка поражает фанатов своими стильными образами и идеальным мейкапом. А недавно певица решила рассказать, какой образ выбрала на Новый год и с каким макияжем лучше всего отмечать долгожданный зимний праздник. Алсу опубликовала новую запись в Инстаграм. Для публикации певица позировала у себя дома за туалетным столиком. Звезда показала себя в естественном образе, а потом поэтапно нанесла макияж и удивила поклонниц. Звезда выровняла тон кожи, нанесла хайлайтер на скулы, мерцающие тени на глаза, нарисовала черные, классические стрелки и накрасила губы красной помадой. Укладка тоже не заняла много времени. Алсу просто собрала волосы в пучок на затылке, а после показала свое роскошное платье изумрудного оттенка. Блестящая ткань подчеркнула фигуру артистки, а изысканные сережки с бриллиантами разбавили образ. "Генеральная репетиция моего новогоднего макияжа", – написала звезда и добавила, что раньше думала, что ей не идет красная помада, но со временем все изменилось. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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макияж, алсу, российский шоу-бизнес, новый год 2022