Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Как же классно": Кети Топурия спела с Алсу на проекте "Дуэты"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия на 5-м международном музыкальном фестивале "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Дуэт оказался очень обаятельным и органичным, а главное - неожиданным
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия спела вместе с Алсу на проекте "Дуэты".
"Дуэты" — это адаптация французского формата Duos Mystères, премьера которого состоялась в начале 2021 года. На сцене этого шоу известные исполнители и актеры поют любимые поколениями хиты в дуэте, где второй участник, скрывающийся за огромной стеклянной стеной, до конца остается загадкой. Участники не видят и не слышат друг друга, так как в наушниках им подается искаженный звук.
Группа А'Студио вместе с солисткой Топурия исполнила песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". Позже к ним присоединилась и "загадочная участница" — Алсу.
"Вот такой неожиданный дуэт получился у нас с моими любимыми @astudio_group и @keti_one_official Представляла и перебирала самые разные опции партнера, но не угадала", - написала в Instagram Алсу, поблагодарив проект за свое участие.
Поклонники оказались довольны дуэтом, хваля обеих исполнительниц. "Ждем в будущем яркий дуэт", "Мои обе самые любимые!!! Как же классно!!!! Молодцы!", "Очень здорово спели, но вот уж не думала, что песня веселая", - пишут подписчики.
Читайте также:
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.