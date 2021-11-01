https://sputnik-georgia.ru/20211101/kak-zhe-klassno-keti-topuriya-spela-s-alsu-na-proekte-duety-261693133.html

"Как же классно": Кети Топурия спела с Алсу на проекте "Дуэты"

"Как же классно": Кети Топурия спела с Алсу на проекте "Дуэты"

Дуэт оказался очень обаятельным и органичным, а главное - неожиданным 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T17:46+0400

2021-11-01T17:46+0400

2021-11-01T17:46+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кети топурия

алсу

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия спела вместе с Алсу на проекте "Дуэты"."Дуэты" — это адаптация французского формата Duos Mystères, премьера которого состоялась в начале 2021 года. На сцене этого шоу известные исполнители и актеры поют любимые поколениями хиты в дуэте, где второй участник, скрывающийся за огромной стеклянной стеной, до конца остается загадкой. Участники не видят и не слышат друг друга, так как в наушниках им подается искаженный звук.Группа А'Студио вместе с солисткой Топурия исполнила песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". Позже к ним присоединилась и "загадочная участница" — Алсу."Вот такой неожиданный дуэт получился у нас с моими любимыми @astudio_group и @keti_one_official Представляла и перебирала самые разные опции партнера, но не угадала", - написала в Instagram Алсу, поблагодарив проект за свое участие.Поклонники оказались довольны дуэтом, хваля обеих исполнительниц. "Ждем в будущем яркий дуэт", "Мои обе самые любимые!!! Как же классно!!!! Молодцы!", "Очень здорово спели, но вот уж не думала, что песня веселая", - пишут подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кети топурия, алсу, российский шоу-бизнес