https://sputnik-georgia.ru/20211230/kakie-restorany-i-gostinitsy-smogut-provodit-novogodnie-meropriyatiya-v-gruzii-263264646.html
Какие рестораны и гостиницы смогут проводить новогодние мероприятия в Грузии?
Какие рестораны и гостиницы смогут проводить новогодние мероприятия в Грузии?
Во время проведения мероприятий в любом случае должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T08:31+0400
2021-12-30T08:31+0400
2021-12-30T09:04+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
новый год 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262330610_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_7c5f111f123a68b1ddddd3466b5433f7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В период с 31 декабря по 15 января часть гостиниц и ресторанов Грузии получат право проводить праздничные мероприятия, соответствующие изменения внесло правительство в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина".Согласно изменениям, новогодние мероприятия могут проводить только те рестораны и гостиницы, которые к этому времени имеют "зеленый статус"."Зеленый статус" подразумевает, что у всех сотрудников и гостей есть ковид-паспорта. При этом во время проведения мероприятий должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса.Эпидемиологи опасаются, что новогодние праздники спровоцируют в Грузии очередную вспышку коронавируса, из-за появившегося в стране нового штамма "омикрон". В связи с этим они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262330610_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_bd2906c54cc587108bdff2008d414852.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, новый год 2022
Какие рестораны и гостиницы смогут проводить новогодние мероприятия в Грузии?
08:31 30.12.2021 (обновлено: 09:04 30.12.2021)
Во время проведения мероприятий в любом случае должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik.
В период с 31 декабря по 15 января часть гостиниц и ресторанов Грузии получат право проводить праздничные мероприятия, соответствующие изменения
внесло правительство в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина".
Согласно изменениям, новогодние мероприятия могут проводить только те рестораны и гостиницы, которые к этому времени имеют "зеленый статус".
"Зеленый статус" подразумевает, что у всех сотрудников и гостей есть ковид-паспорта. При этом во время проведения мероприятий должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса.
Эпидемиологи опасаются, что новогодние праздники спровоцируют в Грузии очередную вспышку коронавируса, из-за появившегося в стране нового штамма "омикрон". В связи с этим они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.