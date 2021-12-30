https://sputnik-georgia.ru/20211230/kakie-restorany-i-gostinitsy-smogut-provodit-novogodnie-meropriyatiya-v-gruzii-263264646.html

Какие рестораны и гостиницы смогут проводить новогодние мероприятия в Грузии?

Какие рестораны и гостиницы смогут проводить новогодние мероприятия в Грузии?

Во время проведения мероприятий в любом случае должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T08:31+0400

2021-12-30T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В период с 31 декабря по 15 января часть гостиниц и ресторанов Грузии получат право проводить праздничные мероприятия, соответствующие изменения внесло правительство в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина".Согласно изменениям, новогодние мероприятия могут проводить только те рестораны и гостиницы, которые к этому времени имеют "зеленый статус"."Зеленый статус" подразумевает, что у всех сотрудников и гостей есть ковид-паспорта. При этом во время проведения мероприятий должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса.Эпидемиологи опасаются, что новогодние праздники спровоцируют в Грузии очередную вспышку коронавируса, из-за появившегося в стране нового штамма "омикрон". В связи с этим они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, новый год 2022