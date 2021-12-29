https://sputnik-georgia.ru/20211229/problema-s-onlayn-registratsiey-kovid-pasporta-reshaema---minzdrav-gruzii-263250764.html

Проблема с онлайн-регистрацией ковид-паспорта решаема - Минздрав Грузии

Проблема с онлайн-регистрацией ковид-паспорта решаема - Минздрав Грузии

Минздрав Грузии выделил определенные медицинские учреждения, которые помогут решить проблемы с получением ковид-паспорта 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T17:06+0400

2021-12-29T17:06+0400

2021-12-29T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Граждане Грузии или иностранцы, у кого возникли проблемы с регистрацией на онлайн-платформах COVIDPASS.MOH.GOV.GE и Georgia e-health для получения электронного ковид-паспорта, могут обратиться в определенные учреждения, сообщает Минздрав Грузии.В частности, зарегистрироваться на месте в базе иммунизации можно будет:В Тбилиси:- ООО "Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе" - Тбилиси, проспект Важа-Пшавела №29- ООО "Экспресс Медикал Сервис" - Тбилиси, Sea Plaza Hualing- ООО "Вивамед" - Тбилиси, Аллея Д. Агмашенебели N234В Самегрело - Земо Сванети:- ООО "Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе" - Зугдидский район, село РухиВ Батуми:-ООО "Батумская Республиканская Клиническая Больница " Батуми, ул. Тбел Абусеридзе, 2Как иностранцам в Грузии подтвердить свой ковид-статус?>>По данным Минздрава, бывают случаи, когда люди полностью вакцинированы за пределами Грузии или получают первую дозу в Грузии, а вторую и / или бустерную дозу за пределами Грузии или наоборот, и они не могут зарегистрироваться в модуле иммунизации.Для регистрации заинтересованные лица должны обратиться в перечисленные выше медицинские учреждения и предоставить подтверждение вакцинации, выданное им вакцинационным учреждением соответствующей страны, на основании которого они будут зарегистрированы на месте, а их статус будет отражен в электронном виде, говорится в заявлении Минздрава.1 декабря по всей территории Грузии начали действовать ковид-паспорта, которые необходимы при посещении определенных общественных мест. Так, ковид-паспорт или QR-код понадобится для заселения в гостиницу, посещения объектов питания, театров, кинотеатров, музеев, развлекательных заведений и казино, спа и фитнес-центров, канаток на горнолыжных курортах.Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов>>Получить ковид-паспорт могут вакцинированные двумя дозами граждане Грузии и иностранные граждане, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР теста.Для получения ковид-паспорта (QR-кода) нужно пройти регистрацию по ссылке covidpass.moh.gov.ge или скачать аппликацию Georgia e-Health или же обратиться в Дома юстиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19, ковид-паспорт