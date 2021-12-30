https://sputnik-georgia.ru/20211230/klyatva-na-ikone-svany-reshili-borotsya-s-mayningom-drevnimi-traditsiyami-263288315.html
Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
Большое количество майнинговых ферм создало серьезные проблемы в энергоснабжении высокогорной Сванети. Местные жители пытаются решить ее собственными силами
2021-12-30T17:26+0400
2021-12-30T17:26+0400
2021-12-30T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.По информации телеканала "Рустави 2", ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков.Всю неделю местные жители проводят акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняют местные власти в бездействии и покровительстве майнингам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванети.Из-за майнеров и энергораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию.Жители Сванети в последнее время получают электроэнергию по графику. Причина - перегруженность и повреждение сетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.В Сванети могут ввести плату за электроэнергию из-за майнеров>>Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, сванети, энергетика, майнинг
Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
17:26 30.12.2021 (обновлено: 17:55 30.12.2021)
Большое количество майнинговых ферм создало серьезные проблемы в энергоснабжении высокогорной Сванети. Местные жители пытаются решить ее собственными силами
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.
По информации телеканала "Рустави 2", ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков.
Всю неделю местные жители проводят акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняют местные власти в бездействии и покровительстве майнингам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванети.
Из-за майнеров и энергораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию.
Жители Сванети в последнее время получают электроэнергию по графику. Причина - перегруженность и повреждение сетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.
Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.
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