https://sputnik-georgia.ru/20211230/kompaniya-gwp-poyasnyaet-pochemu-abonentam-v-tbilisi-prishli-dve-kvitantsii-za-vodu-v-dekabre-263283982.html
GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
С 1 января в Тбилиси будет запущена единая система снятия показаний счетчиков коммунальных услуг
2021-12-30T16:01+0400
2021-12-30T16:01+0400
2021-12-30T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам в Тбилиси две квитанции за воду.С1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца. В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь, сообщает компания.В Грузии стало проще перепроверять начисленную коммуналку>>Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
16:01 30.12.2021 (обновлено: 17:15 30.12.2021)
С 1 января в Тбилиси начинает действовать единая система снятия показаний счетчиков коммунальных услуг
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам в Тбилиси две квитанции за воду.
С1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца.
В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь, сообщает
компания.
Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.
Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.
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