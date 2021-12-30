https://sputnik-georgia.ru/20211230/kompaniya-gwp-poyasnyaet-pochemu-abonentam-v-tbilisi-prishli-dve-kvitantsii-za-vodu-v-dekabre-263283982.html

GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду

GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду

С 1 января в Тбилиси будет запущена единая система снятия показаний счетчиков коммунальных услуг

2021-12-30T16:01+0400

2021-12-30T16:01+0400

2021-12-30T17:15+0400

новости

грузия

тбилиси

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23945/11/239451162_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_457fade23d4b774785bb15a116cc9353.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам в Тбилиси две квитанции за воду.С1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца. В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь, сообщает компания.В Грузии стало проще перепроверять начисленную коммуналку>>Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии