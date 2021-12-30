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https://sputnik-georgia.ru/20211230/kompaniya-gwp-poyasnyaet-pochemu-abonentam-v-tbilisi-prishli-dve-kvitantsii-za-vodu-v-dekabre-263283982.html
GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
С 1 января в Тбилиси будет запущена единая система снятия показаний счетчиков коммунальных услуг
2021-12-30T16:01+0400
2021-12-30T17:15+0400
новости
грузия
тбилиси
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам в Тбилиси две квитанции за воду.С1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца. В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь, сообщает компания.В Грузии стало проще перепроверять начисленную коммуналку&gt;&gt;Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду

16:01 30.12.2021 (обновлено: 17:15 30.12.2021)
© Facebook / photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FBЛоготип компании Georgian Water and Power (GWP)
Логотип компании Georgian Water and Power (GWP) - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Facebook / photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FB
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С 1 января в Тбилиси начинает действовать единая система снятия показаний счетчиков коммунальных услуг
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам в Тбилиси две квитанции за воду.
С1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца.
В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь, сообщает компания.
В Грузии стало проще перепроверять начисленную коммуналку>>
Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.
Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.
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