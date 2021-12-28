https://sputnik-georgia.ru/20211228/zhiteli-gruzii-smogut-bystree-proverit-scheta-za-svet-gaz-i-vodu-263208388.html

Жители Грузии смогут быстрее проверить счета за свет, газ и воду

Жители Грузии смогут быстрее проверить счета за свет, газ и воду

По сервису *303# абонент сможет быстро проверить, правильно ли ему начислена плата за свет, газ и воду 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T12:39+0400

2021-12-28T12:39+0400

2021-12-28T12:48+0400

новости

грузия

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) добавила новую функцию в сервис *303#, которая позволит абонентам быстро проверить правильность счета за электричество, природный газ и воду.По информации GNERC, благодаря новой функции, потребителю больше не придется обращаться в коммунальную кампанию с заявлением или звонить в колл-центр, он легко и быстро получит разъяснения через USSD-код – *303#. Таким образом, абонент может проверить правильность начисления в любой момент.Новая функция направлена на повышение качества обслуживания и облегчение коммуникации потребителя с коммунальной компанией, говорится в сообщении GNERC.USSD-код – *303# могут использовать абоненты MagtiCom, Silknet и Beeline. Услуга не требует доступа в Интернет, скачивания специальной программы, она доступна для всех типов мобильных телефонов, услуга бесплатна и распространяется по всей Грузии."Телмико" переходит на единую систему снятия показаний со счетчиков>>Помимо проверки начислений, данная функция может предоставить всю информацию о коммунальных услугах. В том числе потребитель может зафиксировать аварийное отключение – для оперативного реагирования; проблему снабжения – низкое давление, скачок напряжения, частые отключения; а также получить электронную квитанцию и текущий баланс.Также функция позволяет добавить номер мобильного телефона к желаемому номеру абонента или удалить ненужный.С целью предотвращения распространения коронавируса GNERC ввел обязательные электронные квитанции с 15 декабря. Потребители электроэнергии, природного газа и питьевой воды получают электронные квитанции за коммунальные услуги посредством короткого текстового SMS сообщения на мобильный телефон.Расход электроэнергии населения Грузии будут считать "умные счетчики">>Также, по желанию клиента, квитанция может быть получена по электронной почте. Электронная квитанция, наряду с суммой, подлежащей оплате пользователем, и другими важными вопросами, также включает ссылку с подробной информацией о счетах и доступна в течение трех лет. Пользователь может скачать его в любое время в форматах PDF и JPG.В отличие от распечатанной квитанции, в случае неполучения или удаления электронной квитанции, по номеру *303# можно повторно запросить квитанцию, а также проверить баланс и получить другую информацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии