https://sputnik-georgia.ru/20211230/kovid-statistika-gruzii-chislo-infitsirovannykh-postepenno-snizhaetsya-263272156.html

Ковид-статистика Грузии: число инфицированных постепенно снижается

Ковид-статистика Грузии: число инфицированных постепенно снижается

В клиниках Грузии к этому времени 1 211 тяжелых ковид-пациентов, 287 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T11:38+0400

2021-12-30T11:38+0400

2021-12-30T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 097 новых случаев инфицирования COVID-19, скончался 51 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 932 641 случай заболевания коронавирусом, 13 758 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 331 человек, с начала пандемии – 893 064.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 887 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 309, Аджария – 222, Самегрело - Земо Сванети – 148, Кахети – 134, Квемо Картли – 114, Шида Картли – 97, Гурия – 92, Мцхета-Мтианети – 49, Самцхе-Джавахети – 30, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 22.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>На данный момент в Грузии 25 793 активных случая заболевания, 4 712 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 211 пациентов тяжелое, из них 287 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 873 человека помещены в ковид-гостиницы, 20 208 – проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 29 997.В Грузии за последние сутки сделано 39 036 тестов на коронавирус: 23 112 – на антиген и 15 924 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 29 декабря, составляет 5,37%, за две недели – 5,57% , за семь дней – 5,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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