https://sputnik-georgia.ru/20211230/narushivshikh-pravila-sudey-budut-otpravlyat-uchitsya---parlament-utverdil-zakon-o-sudakh-263292261.html
Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент утвердил закон о судах
Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент утвердил закон о судах
К дисциплинарной ответственности судьи будут привлекаться за публичное нарушение принципа политического нейтралитета 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T20:11+0400
2021-12-30T20:11+0400
2021-12-30T20:36+0400
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судебная реформа
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей, среди которых будет прохождение образовательного курса.Поправки расширяют методы наказания судей. Добавляется такая санкция, как понижение в должности на пять лет и отправка для прохождения, помимо существующих наказаний в виде замечания, строго замечания, перевода в другой суд или вообще освобождения с должности.К дисциплинарной ответственности, согласно закону, судьи будут привлекаться также за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей будет независимый инспектор.В Грузии будут популяризировать суд присяжных >>Кроме того, Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.Законом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, судебная реформа
Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент утвердил закон о судах
20:11 30.12.2021 (обновлено: 20:36 30.12.2021)
К дисциплинарной ответственности судьи будут привлекаться за публичное нарушение принципа политического нейтралитета
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей, среди которых будет прохождение образовательного курса.
Поправки расширяют методы наказания судей. Добавляется такая санкция, как понижение в должности на пять лет и отправка для прохождения, помимо существующих наказаний в виде замечания, строго замечания, перевода в другой суд или вообще освобождения с должности.
К дисциплинарной ответственности, согласно закону, судьи будут привлекаться также за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей будет независимый инспектор.
Кроме того, Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.
Законом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.
Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.
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