https://sputnik-georgia.ru/20211230/narushivshikh-pravila-sudey-budut-otpravlyat-uchitsya---parlament-utverdil-zakon-o-sudakh-263292261.html

Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент утвердил закон о судах

Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент утвердил закон о судах

К дисциплинарной ответственности судьи будут привлекаться за публичное нарушение принципа политического нейтралитета 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей, среди которых будет прохождение образовательного курса.Поправки расширяют методы наказания судей. Добавляется такая санкция, как понижение в должности на пять лет и отправка для прохождения, помимо существующих наказаний в виде замечания, строго замечания, перевода в другой суд или вообще освобождения с должности.К дисциплинарной ответственности, согласно закону, судьи будут привлекаться также за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Следить за дисциплиной судей будет независимый инспектор.В Грузии будут популяризировать суд присяжных >>Кроме того, Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.Законом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии, судебная реформа