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Новое предприятие открылось в Поти

Новое предприятие открылось в Поти

В многофункциональное складское предприятие в портовом городе Поти инвестировано 7 миллионов лари 30.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новое многофункциональное складское предприятие для хранения до 10 тысяч тонн сырья для производства комбикормов открылось в портовом городе Поти (Западная Грузия), сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Компания "Зерновой терминал Поти" создала многофункциональную складскую инфраструктуру международных стандартов при финансовой поддержке Агентства развития села Минсельхоза Грузии. Компания инвестировала 7 миллионов лари в проект. В том числе 3,5 миллиона лари – льготный агрокредит, и грант в размере 500 тысяч лари – в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий.Компания обеспечит местных производителей комбикормов высококачественным сырьем, что внесет значительный вклад в развитие этой отрасли.Компания уже получила 10 тысяч тонн сырья – соевый шрот из Аргентины. Это один из важнейших продуктов для производства кормов и комбикормов.Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии>>Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который предусматривает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования составляет до 24 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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