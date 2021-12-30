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Новое предприятие открылось в Поти
Новое предприятие открылось в Поти
В многофункциональное складское предприятие в портовом городе Поти инвестировано 7 миллионов лари 30.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новое многофункциональное складское предприятие для хранения до 10 тысяч тонн сырья для производства комбикормов открылось в портовом городе Поти (Западная Грузия), сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Компания "Зерновой терминал Поти" создала многофункциональную складскую инфраструктуру международных стандартов при финансовой поддержке Агентства развития села Минсельхоза Грузии. Компания инвестировала 7 миллионов лари в проект. В том числе 3,5 миллиона лари – льготный агрокредит, и грант в размере 500 тысяч лари – в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий.Компания обеспечит местных производителей комбикормов высококачественным сырьем, что внесет значительный вклад в развитие этой отрасли.Компания уже получила 10 тысяч тонн сырья – соевый шрот из Аргентины. Это один из важнейших продуктов для производства кормов и комбикормов.Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии&gt;&gt;Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который предусматривает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования составляет до 24 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, поти, сельское хозяйство

Новое предприятие открылось в Поти

12:52 30.12.2021 (обновлено: 12:58 30.12.2021)
© photo: press-service of Ministry of Rural Affairs of GeorgiaНовое складское хозяйство в Поти
Новое складское хозяйство в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: press-service of Ministry of Rural Affairs of Georgia
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В многофункциональное складское предприятие в портовом городе Поти инвестировано 7 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новое многофункциональное складское предприятие для хранения до 10 тысяч тонн сырья для производства комбикормов открылось в портовом городе Поти (Западная Грузия), сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
Компания "Зерновой терминал Поти" создала многофункциональную складскую инфраструктуру международных стандартов при финансовой поддержке Агентства развития села Минсельхоза Грузии.
Компания инвестировала 7 миллионов лари в проект. В том числе 3,5 миллиона лари – льготный агрокредит, и грант в размере 500 тысяч лари – в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий.
Компания обеспечит местных производителей комбикормов высококачественным сырьем, что внесет значительный вклад в развитие этой отрасли.
Компания уже получила 10 тысяч тонн сырья – соевый шрот из Аргентины. Это один из важнейших продуктов для производства кормов и комбикормов.
Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии>>

"Открытие в Поти новой складской инфраструктуры международных стандартов при финансовой поддержке государства – это еще один шаг вперед в развитии животноводства, занятости, получении больших доходов в бюджет. Сегодня, когда животноводство развивается быстрыми темпами, очень важно иметь в стране исправную инфраструктуру для хранения продовольственного сырья", – сказал замглавы Минсельхоза Георгий Ханишвили.

Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который предусматривает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.
Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.
В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования составляет до 24 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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