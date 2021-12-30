https://sputnik-georgia.ru/20211230/novoe-predpriyatie-otkrylos-v-poti-263275399.html
Новое предприятие открылось в Поти
Новое предприятие открылось в Поти
В многофункциональное складское предприятие в портовом городе Поти инвестировано 7 миллионов лари 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T12:52+0400
2021-12-30T12:52+0400
2021-12-30T12:58+0400
экономика
новости
грузия
поти
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272967_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_574ebc7c1de9f70f7836f27a9e431d47.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новое многофункциональное складское предприятие для хранения до 10 тысяч тонн сырья для производства комбикормов открылось в портовом городе Поти (Западная Грузия), сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Компания "Зерновой терминал Поти" создала многофункциональную складскую инфраструктуру международных стандартов при финансовой поддержке Агентства развития села Минсельхоза Грузии. Компания инвестировала 7 миллионов лари в проект. В том числе 3,5 миллиона лари – льготный агрокредит, и грант в размере 500 тысяч лари – в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий.Компания обеспечит местных производителей комбикормов высококачественным сырьем, что внесет значительный вклад в развитие этой отрасли.Компания уже получила 10 тысяч тонн сырья – соевый шрот из Аргентины. Это один из важнейших продуктов для производства кормов и комбикормов.Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии>>Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который предусматривает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования составляет до 24 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272967_47:0:1260:910_1920x0_80_0_0_c927e613833876ded35120159281f942.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, поти, сельское хозяйство
Новое предприятие открылось в Поти
12:52 30.12.2021 (обновлено: 12:58 30.12.2021)
В многофункциональное складское предприятие в портовом городе Поти инвестировано 7 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новое многофункциональное складское предприятие для хранения до 10 тысяч тонн сырья для производства комбикормов открылось в портовом городе Поти (Западная Грузия), сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
Компания "Зерновой терминал Поти" создала многофункциональную складскую инфраструктуру международных стандартов при финансовой поддержке Агентства развития села Минсельхоза Грузии.
Компания инвестировала 7 миллионов лари в проект. В том числе 3,5 миллиона лари – льготный агрокредит, и грант в размере 500 тысяч лари – в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий.
Компания обеспечит местных производителей комбикормов высококачественным сырьем, что внесет значительный вклад в развитие этой отрасли.
Компания уже получила 10 тысяч тонн сырья – соевый шрот из Аргентины. Это один из важнейших продуктов для производства кормов и комбикормов.
"Открытие в Поти новой складской инфраструктуры международных стандартов при финансовой поддержке государства – это еще один шаг вперед в развитии животноводства, занятости, получении больших доходов в бюджет. Сегодня, когда животноводство развивается быстрыми темпами, очень важно иметь в стране исправную инфраструктуру для хранения продовольственного сырья", – сказал замглавы Минсельхоза Георгий Ханишвили.
Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который предусматривает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.
Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.
В рамках программы грантов Агентства развития села, поддержка оказана до 50 холодильным и складским хозяйствам по всей стране. Общий объем финансирования составляет до 24 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.